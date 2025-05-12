教宗呼籲世界強權：永遠不要再有戰爭！

5月11日主日，新當選的教宗良十四世首次主持天皇后喜樂經祈禱活動，在念經後呼籲終止在烏克蘭、加沙，以及印度和巴基斯坦邊境的衝突。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月11日主日在聖伯多祿大殿的中央陽台上首次主持天皇后喜樂經祈禱活動。他向聚集在聖伯多祿廣場上的信眾和來自世界各地的信徒發表講話，響應其前任教宗方濟各的和平呼籲。

“正如方濟各教宗多次表明的，今天存在著零星的第三次世界大戰。在這悲慘的背景下，我也轉向世界上的強權者，重複這具有現實意義的呼籲，永遠不要再有戰爭！”

教宗首先回顧了“第二次世界大戰的巨大悲劇”。該戰爭於80年前的5月8日結束，“導致6千萬人死亡”。

接著，教宗提到當前的戰爭。他說，“我心繫親愛的烏克蘭人民所遭受的苦難”，並敦促“盡一切努力盡快實現真正、公正且持久的和平”。“願所有俘虜都能獲釋，願孩童能夠回到他們的家人身邊”。

隨後，教宗提到加沙的人道主義災難。他說，“我對加沙地帶正在發生的事深感悲痛”。“應當立即停火，向疲憊不堪的平民提供人道援助，並且釋放所有人質。”

此外，教宗良十四世對印度和巴基斯坦最近宣布的停火表示“欣慰”。他說：“但願通過接下來的談判，能盡快達成一項持久的協議。”“可是，世界上還有多少其它衝突！”

教宗良十四世“沉痛地發出呼籲”後，將這意向託付於和平之后聖母瑪利亞。“願她把這一切帶到主耶穌那裡，為我們求得和平的奇跡”。

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