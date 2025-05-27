教宗探訪非洲禧年朝聖參與者：你們要在世上做希望的標記

教宗26日下午突然來到聖伯多祿大殿，問候非洲禧年朝聖活動的參與者。他指出，“非洲為全世界提供了偉大見證”。

（梵蒂岡新聞網）圖爾克森樞機5月26日下午在聖伯多祿大殿為參加非洲和平禧年朝聖活動的人舉行彌撒，他們中也有非洲各國駐聖座和意大利大使。彌撒結束時，教宗良十四世來到大殿問候眾人。他說，這個聖年邀請所有受洗者“尋找希望，但也要成為希望的標記”。從這個意義上來說，“非洲為全世界提供了偉大見證”。

教宗以英語即席講話。他說，“是我們的信仰給予我們力量，讓我們能在生活中看到耶穌基督的光，並明白活出我們信仰的重要性，不僅在主日、在朝聖期間，而且也要每一天”都如此。

接著教宗表示，信仰讓我們“充滿只有耶穌基督才能給予我們的希望”。“我們大家將一起以弟兄姊妹的身份繼續並肩前行，讚美我們的天主，承認我們的一切所有和所是都是天主的恩賜，將這些恩賜用於服務他人”。

良教宗向大使、他們的合作者和所有家人致意，感謝他們在耶穌基督內活出信仰。本次禧年朝聖活動的主題為“非洲和平的希望”，是在第62屆國際非洲日的機會上籌辦的。

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