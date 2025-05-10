普雷沃斯特教宗：我的宗座名號是為了向良十三世致敬

良十四世教宗接見樞機團成員，解釋了他選擇這個教宗名號的理由：這是要向良十三世致敬，他以《新事》通諭應對第一次工業革命的社會問題。今天教會必須「回應另一次工業革命和人工智能的發展」。

（梵蒂岡新聞網）良十四世的教宗名號蘊含一個全面的計劃。普雷沃斯特教宗5月10日上午與樞機團全體樞機舉行首次會晤，闡述了他選擇這個教宗名號的意義。

普雷沃斯特教宗指出，他選擇以良十四世為教宗名號，是為了向良十三世教宗致敬。這位生活在十九世紀末的先教宗，以歷史性的《新事》通諭「應對在第一次重大工業革命背景下的社會問題」。

「今天教會向所有的人提供其社會訓導遺產，以回應另一次工業革命和人工智能發展。捍衛人性尊嚴、正義與勞動方面的新挑戰隨之而來。」

沿著梵二的軌跡、發揚方濟各遺產

因此，選擇以良十四世為教宗名號，有如一座承先啟後的橋樑，由此展望未來。普雷沃斯特向樞機們闡述他要展開的宗座牧職的綱領，即「真理、正義、和平與友愛」。這些是「始終激勵並啟發天主大家庭生活和工作的福音原則」。這一切都沿著梵蒂岡第二屆大公會議的軌跡前行，教宗要求他最緊密的合作者們予以「全然跟隨」，並要發揚教宗方濟各的遺產。先教宗在《福音的喜樂》宗座勸諭中談論梵二精神，並強調其現實意義。

樞機們的支持

新任教宗邀請眾位樞機弟兄陪伴他的宗座牧職道路。教宗指出，他接受的擔子「顯然遠遠超過他力所能及的範圍，這對任何人來說都是如此」。因此，他需要樞機弟兄們的支持。「你們的臨在提醒我，將這使命託付於我的上主，沒有讓我獨自一人承擔這項職責。」

良教宗由衷感謝眾位樞機，首先是樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機，然後是羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Joseph Farrell）樞機。良十四世也向他的前任教宗方濟各獻上感激，將他的離世看成一個「逾越事件」。秉持這願景，良十四世教宗鼓勵道：「讓我們將已故教宗的靈魂和教會的未來，託付於仁慈的父和施與各種安慰的天主（格後一3）。」

輕微細弱的風

良十四世緬懷教宗方濟各「在服務上全然奉獻、在生活中返璞歸真的風格」，讚揚他「在傳教的時機方面信靠天主，在返回天父家之際平靜信賴」。「讓我們承接起這寶貴的遺產，在源自信德的同一份望德的激勵下，重新邁上旅途。」

普雷沃斯特教宗指出，「天主喜歡在輕微細弱的風聲中，而非在雷電和地震中讓人認識自己」（參閱：列上十九12）。為此，教宗敦促樞機們「聽從天主的聲音，忠於祂的救恩計劃，訓導並陪伴託付於己的天主子民」。

保祿六世的願望

良十四世在講話的最後引用了聖保祿六世教宗於1963年展開牧職的講話。蒙蒂尼教宗祈願「世界各地所有善心人士心中燃起巨大的信仰與愛的火焰，照亮互相合作的道路；願天主再次並永遠向世人廣施恩惠」。

講話結束後，良十四世繼續會晤的第二部分，即：分享環節。他表示，這是為了「能聆聽一些忠告、建言、提議和具體實際的事，在選舉教宗會議前的幾天多少已經談過的事項」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html