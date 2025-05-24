教宗敦促聖座職員：你們要守護記憶、建設團結

教宗良十四世接見聖座部會、梵蒂岡城國和羅馬主教公署的職員，邀請他們守護宗座的「歷史記憶」，不可忘記「傳教的幅度」。

（梵蒂岡新聞網）「謝謝！掌聲要是比講稿長，我就得說更多！所以，你們要當心啊！謝謝！謝謝！」教宗良十四世5月24日上午在梵蒂岡保祿六世大廳接見聖座部會、梵蒂岡城國和羅馬教區公署的職員，他一出場，現場就響起熱烈的掌聲，持續了三分鐘之久，於是教宗以這句玩笑話來打斷掌聲。這是普雷沃斯特教宗首次與他的職員及其家屬見面。

謝謝你們的服務

教宗首先感謝在場眾人的服務，並鼓勵他們守護歷史記憶，同時不要丟失「傳教」的幅度，而且要建設團結，「懷著耐心和謙遜」來克服「難免的誤解」，避免偏見。

談到守護記憶，教宗強調：「歷任教宗會離開，行政機構卻長存。」這也適用於每個地方教會：各地主教公署和羅馬聖座部會都是如此。行政機構「守護並傳承教會的歷史記憶、其主教的牧職。記憶是朝氣蓬勃的機構的必要元素。它不只面對過去，更滋養當下、指向未來」。「在聖座部會裡工作，意味著在維繫宗座的歷史記憶方面做貢獻，宗座牧職從而能以最佳方式來履行」。

傳教的經驗

與記憶互補的是傳教的幅度。普雷沃斯特教宗指出，方濟各教宗秉持福傳願景「改革聖座部會，頒布《你們去宣講福音》宗座憲章」。教宗良十四世也分享了他在秘魯傳教的經驗，指出「在秘魯人民中間，他的牧靈聖召得以成熟」。

為共融效勞

普雷沃斯特人生的另一項使命是「蒙召在羅馬聖座部會這裡為教會服務」：「我現在仍在繼續，而且將會繼續下去，如果天主願意，我就會一直繼續祂託付給我的這項使命。」

為此，教宗邀請他的職員「在愛德與真理內為共融、團結效勞」。「上主賦予伯多祿和他的繼承人這項任務，你們大家以不同方式為這偉大事業而合作。每一個人貢獻己力，善盡日常職責，常懷使命感和信德，因為信德與祈禱有如給食物加鹽、增添風味。」

克服誤解，避免偏見

教宗期勉在場眾人與同事們一起「建設團結，懷著耐心和謙遜，克服難免的誤解，設身處地為他人著想，避免偏見，而且要有一點幽默感，如同方濟各教宗教導的那樣」。

教宗最後帶領眾人誦念《聖母經》，然後走下台問候在場的所有人，最先問候的是坐在前幾排的眾多孩童和新生兒。教宗也在人們帶來的聖經、書籍、卡片、旗幟上面簽名留念，收下送給他的禮物。

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