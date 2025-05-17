良十四世接見支持教宗百年通諭基金會：應當為窮人發聲

教宗良十四世敦促支持教宗百年通諭基金會在社會發生巨變的時代，通過細心聆聽和樂意對話的態度，與「天主子民」一起促使教會社會訓導發展。

（梵蒂岡新聞網）適逢支持教宗百年通諭基金會（Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation）於5月15日至17日在羅馬舉行2025年全體大會之際，教宗良十四世在大會最後一天接見了與會者。本屆大會主題是「克服極化與重建全球治理：倫理的基石」。教宗在講話中探討了這個主題與教會社會訓導核心的關聯性。

建設對話的橋樑

良教宗敦促該基金會成員協助彼此搭建橋樑，這是他在當選那天晚上談論的使命：「以對話和相遇搭建橋樑，我們眾人聯合起來，成為一個永遠和平的民族。」教宗闡明，這需要「恩寵與自由」相交織。

多重危機的時代

普雷沃斯特教宗在講話中提及他的前任良十三世，稱他在其歷史時代中「努力為和平做貢獻，促進社會對話」。

教宗良十四世指出，今天的時代大同小異。方濟各教宗提到「多重危機」，也就是充斥著戰爭、氣候變化、日益不平等、被迫遷徙、貧困和權益縮水。面對這些社會和環境的挑戰，教會社會訓導「提供了詮釋的鑰匙，讓科學與良心彼此交談」。

教宗提醒基金會成員，人們回應問題的方法，比問題本身更重要：應當「運用倫理原則、健全的準則來評估，並要對天主的恩寵敞開心扉」。

當今世界上的教會社會訓導

教宗良十四世在講話中強調，面對當前的數字革新，務必教導人們培養批判性思考的能力。教宗指出，我們周圍的對話越來越少，取而代之的是不理性的言詞，以及假消息和教條的傳播。

因此，教宗鼓勵眾人從事「縝密的研究和省思」，好能「與窮人相遇並聆聽他們的心聲」。窮人是教會和人類的珍寶，因為他們所提供的觀點雖然「經常被人忽略，卻極其關鍵」，有助於「透過天主的眼來看世界」。

教宗良十四世最後期勉眾人「為窮人發聲」。他邀請支持教宗百年通諭基金會在社會發生巨變的時代，通過細心聆聽和樂意對話的態度，發揮創意，積極地與「天主子民」一起促使教會社會訓導發展。

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