梅萊蒂修女獲任命為聖座修會部秘書長

教宗良十四世將聖座修會部秘書長的職責託付給貧窮方濟各修女會梅萊蒂修女。原本擔任這項職務的是修會部現任部長布蘭比拉修女。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月22日任命一位修女擔任聖座修會部秘書長，她是貧窮方濟各修女會前任總會長梅萊蒂（Tiziana Merletti）修女。聖座修會部目前由一位女性領導，即部長布蘭比拉（Simona Brambilla）修女，她曾於2023年10月至2025年1月擔任聖座該部會的秘書長一職。目前修會部的副部長是范達民（Ángel Fernández Artime）樞機。

新任秘書長梅萊蒂修女於1959年9月30日出生在意大利皮內托（Pineto），1986年在貧窮方濟各修女會發初願。她於1984年在泰拉莫（Teramo）的阿布魯佐自由大學取得法學學位，1992年在羅馬宗座拉特朗大學取得教會法典博士學位，後來在2004年至2013年期間擔任該修會總會長。

她目前在羅馬宗座安多尼大學教會法學院教書，並以法典專家的身份與國際女修會總會長聯合會（UISG）合作。

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