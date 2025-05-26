教宗在羅馬主教座堂舉行就任禮：我將盡力聆聽、共同作決定

教宗良十四世在羅馬教區主教座堂，即拉特朗聖若望大殿主持彌撒，舉行就任禮。他在講道中表示，「我只渴望為你們服務，盡我之所能」。

（梵蒂岡新聞網）「我將盡可能聆聽所有的人，認識、理解，並且共同作決定。」教宗良十四世5月25日主日下午在羅馬教區主教座堂，即拉特朗聖若望大殿主持感恩祭，舉行就任禮，向他教區的天主子民表達這份渴望和承諾。

教宗當天下午先來到羅馬市政府台階下方，接受羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）代表市民表達的敬意。然後，教宗乘坐廂型車提早抵達拉特朗聖若望大殿，跨越這座聖殿的聖門。教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）和其他眾位樞機早已在那裡恭候教宗。

在羅馬教區聖詠團的歌聲下，教宗隆重進入他的主教座堂，走到主教座椅前舉行就任禮。雷納樞機向新任羅馬主教表示，在羅馬的教會喜悅地參與這個就任典禮。「如同葡萄園工人從高處照看葡萄園，同樣地主教在高處殷切關懷託付於他的子民」。「願羊群的至高牧者耶穌再次來臨時，會看到教會的信德堅定、愛德熾熱」。

樞機說完這些話，聖父教宗便戴上禮冠，再走上一個台階，坐在他的主教座椅上，現場旋即響起熱烈的掌聲。接著，羅馬教區天主子民的代表逐一上前表示服從和孝愛之情，他們當中有輔理主教、詠禱司鐸、本堂神父、執事、修士、修女、青年，以及父母帶著孩子。

拉特朗聖若望大殿是普世教堂的母堂。教宗在講道中由此談論「教會的母性幅度及其特質：溫柔、樂於犧牲和傾聽能力」。因著這些特質，教會不僅能夠「提供援助，而且往往在人們表達出需求和期待以前，就能予以滿足」。教宗期許各地天主子民能增進這些特質，在羅馬教區大家庭內也要如此。

當天的第一篇讀經講述了初期教會安提約基雅團體所面對的挑戰，以及耶路撒冷宗徒和長老們與聖神一起作出決定（參閱：宗十五1-2，22-29）。教宗解釋道，增進共融的首要方法是「跪著」祈禱和不斷皈依，特別是要聆聽。

在這層意義上，教宗指出，羅馬教區這幾年進行了不同層級的聆聽，以便「應對周遭世界和團體內部的挑戰，了解需求並推動睿智又有先知性的福傳和愛德活動」。這是一條「仍在繼續的艱辛旅途，要努力擁抱豐富多采又錯綜複雜的現況」。同時這也是教會應當走的道路，因為教會懷抱「遠大」的夢想，「毫無保留地投身於勇敢的計劃，即使面對新的艱難情況依然勇於冒險」。

值此禧年期間，整個羅馬教區投入了款待朝聖者的重要工作。教宗感謝他們的努力，說：「對於那些有時長途跋涉而來的人來說，羅馬如同一個敞開大門、接納眾人的大家庭，尤其如同信仰的火爐那樣。」

教宗重申聖奧斯定的名言：「與你們在一起，我是基督徒；對你們來說，我是主教。」「我請你們在祈禱與愛德的共同努力中，幫助我做到這一點。」此外，他也引用了若望保祿一世教宗的話，「我向你們保證，我愛你們，我只渴望為你們服務，為眾人盡我之所能」。

彌撒結束後，教宗來到這座聖殿的中央陽台，從那裡問候信眾，並向羅馬城頒賜降福。