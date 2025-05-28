教宗接見那不勒斯足球運動員：勝利是團隊合作的成果

教宗良十四世接見意大利足球甲級聯賽冠軍球隊成員，重申足球的「社會價值」：每個人應該為集體發揮各自的「塔冷通」。

（梵蒂岡新聞網）奪冠從來不只是拿下一個閃閃發光的獎盃而已，更是一段攜手共進的旅途。教宗良十四世5月27日上午在梵蒂岡克萊孟廳接見意大利足球甲級聯賽冠軍球隊、那不勒斯隊的成員。

那不勒斯的盛大慶典

那不勒斯及其周邊地區為球隊得勝舉行了盛大慶典。教宗向球隊成員表示祝賀，並省思勝利的深層含義：這不是運動員一時發揮出絕佳的實力，而是一段邁向成功的「漫長」旅途。教宗指出，當他說「冠軍球隊」時，指的是「運動員、教練和整個隊伍，包括體育俱樂部」。

齊心服務

教宗強調，在奪冠之路上，團隊合作「最為重要」，不僅從「技術－體育」的角度如此，在「社會」幅度也是這樣。足球運動樹立了「團隊合作的榜樣」，眾人「齊心協力，為集體貢獻出各自的塔冷通」。

在道德品格上小心謹慎

接著，教宗談論了體育運動的「教育」層面，並指出體育如果變成「一門生意」，就會變成「反面教材」。為此，教宗敦促運動員要始終保持清醒的頭腦。「要小心注意體育競賽經驗的道德品格，因為在其中承擔風險的是青年的人格成長」。

羅莎女士的祝賀

問候那不勒斯球隊時，教宗也轉達了他們的球迷羅莎（Rosa）女士的祝賀。教宗說：「這幾天為我下廚的一位女士也表示祝賀。她來自那不勒斯，並且說：『恭喜恭喜！』她也想要來這裡，她、羅莎女士是個大球迷！恭喜你們大家，願天主降福你們大家和你們的家庭。恭喜恭喜！」

在接見活動開始時，教宗提到媒體報道他是羅馬隊球迷的消息。教宗說：「你們在報紙上看到的，並非都是真的！」

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