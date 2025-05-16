教宗：在教育中傳揚福音，在福傳中提供教導

教宗良十四世接見基督學校兄弟會成員，強調務必把教育職務當成「牧職和使命」，教導青年依照天主的聖意貢獻出最好的自己。

（梵蒂岡新聞網）青年有如「生命力旺盛的火山」，教師則像是傳教士：這是教宗良十四世5月16日接見基督學校兄弟會成員時提出的兩個圖像。這次會晤適逢兩個特別的週年紀念：本篤十三世教宗於1725年1月26日頒布諭令，批准該修會成立及其會規三百週年，以及庇護十二世教宗於1950年宣布聖若翰喇沙（Giovanni Battista La Salle）為「所有教育者在天上的主保」的75週年紀念。

青年應在和諧中成長

教宗良十四世在講話中指出，聖若翰喇沙發揮創意來回應他當時的諸多困難，並且走上「往往還沒有探索的新道路」。比方說，正是這位法國聖人推動了「教育學的革新」，從只針對少數學生的教育，變成班級授課的教學。

教宗說：「我們時代的青年與各個時代的青年一樣，都是生命力和精力旺盛、情感和想法充沛的火山。從他們在許多領域從事的精彩活動，可以看出這點。然而，他們也需要協助，好能在和諧中增進富饒，以不同於以往的方式克服那些會妨礙他們健全發展的阻礙。」

寂寞、膚淺、個人主義是今天的挑戰

今日一如往昔，年輕世代也遇到許多阻礙。普雷沃斯特教宗說：「讓我們想想，那些越來越膚淺、個人主義和感情不穩定的關係模式日漸猖獗，從而造成寂寞感；讓我們想想現在流行的生活節奏和風格，這導致在學校、家庭，有時在同齡人之間也沒有足夠的聆聽、反省和對話，孤獨感油然而生。」

幫助學生貢獻最好的自己

為此，教宗敦促基督學校兄弟會成員發展新的工具和語言去「接觸學生的內心，幫助他們、激勵他們勇敢應對各種阻礙，在生活中依照天主的聖意貢獻最好的自己」。

為了達到這目標，教師的培育極其重要，並要遵循聖若翰喇沙十分重視的原則，也就是：「把教育職務當成牧職和使命，以及在教會內的獻身生活」。

跟隨方濟各教宗的芳蹤，教宗良十四世重申了一項原則，即：「在教育中傳揚福音，在福傳中提供教導」。普雷沃斯特教宗最後強調，教育領域的所有成員都必須「彼此協作」。

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