良十四世與澤連斯基通電話，烏總統：我邀請教宗訪問烏克蘭

烏克蘭總統在X平台上表示，他與教宗良十四世首次通電話，感謝他對該國的支持。此外，澤連斯基總統也邀請教宗訪問烏克蘭。

（梵蒂岡新聞網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在X平台上宣布，他與新任教宗通了電話。「我與教宗良十四世談話。這是我們的第一次交談，卻已經是親切融洽、意義深厚的對話。我感謝聖父教宗對烏克蘭和我們全國人民的支持。」聖座新聞室主任布魯尼證實了這個消息。

在X平台的貼文中，澤連斯基對教宗於11日主日在天皇后喜樂經祈禱活動中的發言深表讚賞。教宗談到「必須為我們國家達成公正且持久的和平，並且為釋放俘虜」而努力。

此外，澤連斯基也表示，他與教宗談論了「數以千計被帶去俄羅斯的烏克蘭孩童」。「為了幫助這些被迫離開家人的孩子能夠回家，烏克蘭有賴梵蒂岡的援助。我向教宗通報了烏克蘭與我們夥伴的協議，根據這項協議，從今天開始應當全面且無條件地停火至少三十天」。總統寫道：「我也重申，烏克蘭願意通過任何形式進行進一步的談判，包括直接會談。這是我們一再強調的立場。」

澤連斯基總統最後表明，他已邀請良十四世教宗在烏克蘭進行使徒訪問：「這種訪問會為全體信眾和我們所有人民帶來真正的希望。我們同意保持聯繫，安排在不久的將來舉行面對面會晤。」

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