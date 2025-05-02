教宗方濟各未發表的訪談：有關伯多祿宗徒角色的要理講授

教宗方濟各2021年接受西班牙語天主教電視網採訪時，談論了伯多祿宗徒的角色。這段內容當年本應該放在紀錄片裡播出，本新聞網現在予以公布。教宗省思了有關耶穌與伯多祿對話的聖經章節，重申教會應當在世界上做個謙遜的僕人。

（梵蒂岡新聞網）全然信靠天主、深知自己是個軟弱的罪人、再次召叫眾司鐸為所有人服務，以及敬佩當代的殉道者：這些是教宗方濟各2021年與西班牙語天主教電視網（El sembrador, Nueva Evangelización）創辦人迪亞斯（Noel Díaz）在聖瑪爾大之家交談的主題，有些內容當時沒有播出。梵蒂岡新聞網在教宗方濟各辭世後的九日紀念期予以發表。

問：您今天是這個名叫西滿的人的繼承人。聖父教宗，這段經文提醒您哪些事？

答：很多事！耶穌在人群中間召叫西滿，而不叫他與人們分開。在耶穌宣講之處，人潮洶湧。人們前去聆聽耶穌，因為他們渴求天主聖言。耶穌說話時，像個有權威的人。

首先，耶穌始終從子民那裡、在子民中間召叫祂的司鐸。假如伯多祿忘記他的根源，他就背離了耶穌的計劃，組成一個菁英團體。不可如此。牧人必須與羊群同在。這樣他才是個牧人。

其次，耶穌給的徵兆，不光是祂聖言的權威。為了使人們對他有信心，祂行了那個出乎眾人意料的奇跡。凡是有耶穌在的地方，就能感受到祂的力量；而伯多祿日後產生懷疑、缺乏力量時，他會想起這奇跡，也就是上主能改變事物。看到耶穌行奇跡時，伯多祿做了什麼？他跪在耶穌面前，感到自己一無所是、謙卑低下，承認自己的限度、自己是罪人。「主，請祢離開我！因為我是個罪人。」（路五8）因著這句話，耶穌到了祂要去的地方。伯多祿的旅途是與人們同在，好能聆聽上主。他遵照主的命令出去捕魚，實現了這個奇跡。

第三、他承認自己渺小、一無所是，並告訴上主：「請祢離開我，因為我是個罪人。」「因為你是個罪人、因為你跟隨了我，我現在要使你成為捕人的漁夫。」（路五10）

這是第四步。當耶穌給主教、司鐸傅油時，耶穌之所以給他們傅油，是為了要讓他們做牧者。耶穌的傅油不是要給一個人升官，讓他做辦公室的頭。耶穌給人傅油，不是為了治國理政。不，祂傅油，是為了使之成為牧者。因而伯多祿放棄了一切。

問：作為伯多祿的繼承人，您有何感受？

答：我感受到上主的陪伴，因為是祂作了揀選，是祂開啟了這段歷史。祂與我一同展開這歷史，祂派遣了我，並且陪伴我。儘管有些地方我不夠盡忠職守，因為我跟伯多祿一樣都是罪人，祂並沒有遺棄我。因此，我感受到祂對我的眷顧。

問：福音記載，耶穌問門徒說：「人們說人子是誰？」他們說：「有人說是洗者若翰；有人說是厄里亞；也有人說是耶肋米亞，或先知中的一位。」耶穌對他們說：「你們說我是誰？」西滿伯多祿回答說：「祢是默西亞，永生天主之子。」

答：在這段福音事跡中，耶穌一開始先是詢問眾人，祂想要聆聽。祂說：「人們說我是誰？」「他們說，祢是先知，祢是復活了的洗者若翰。」耶穌問了普羅大眾的說法後，又問門徒：「那麼，你們怎麼說？」換句話說，耶穌在質問他們。耶穌也轉向我們，對我們提出問題說：「對於你自己，你怎麼說；對於我，你又怎麼說？」這是與耶穌的對話。祂叫了我們的名字。伯多祿早已展現出領袖的樣子，因為耶穌第一天認識他，就改了他的名字：「你是西滿，但你要叫伯多祿。」（參閱：若一42）他的地位有如團體裡的柱石。

伯多祿冒著極大的風險，向耶穌做出信仰宣認。讓我們想像對某人說出這話的場景：「你不是弟鐸，也不是加約，祢是天主、是天主子。」您要是今天對任何人說這句話，都會被帶到精神病院，別人會說您腦子不正常。」伯多祿冒了極大的危險，而耶穌闡明，正因為他有勇氣冒險：「因為你所說的，不是任何學問啟發你的，而是天父透過祂的聖神所啟示的。」（參閱：瑪十六17）因此，耶穌看到伯多祿如此冒險時，以他的名字來肯定他：「約納的兒子西滿，你是伯多祿（磐石），在這磐石上，我要建立我的教會。」（同上，17-18節）由於依靠耶穌的話語，伯多祿堅若磐石，教會遂在脆弱的伯多祿之上建立起來。當一個人遠離耶穌的話時，他就像其他任何人一樣，不會堅若磐石。因此，耶穌選擇了伯多祿，因為他堅若磐石。伯多祿對耶穌說的話感到又驚又喜，即：「這是我的在天之父向你啟示的。」

然後，耶穌說：「你們知道，我現在要去耶路撒冷，那裡有很糟糕的事在等著我。他們要審判我、殺害我、把我釘在十字架上，可是我將會復活。」這時候，早已有些覺得自己是團體老大的伯多祿，把耶穌叫到一旁。福音記載，伯多祿說：「主，千萬不可！」（同上，22節）耶穌先前剛讚許了伯多祿，對他說：「你是我在天大父啟示的器皿。」現在，耶穌譴責他，說：「撒殫，退到我後面去！」（同上，23節）這是最嚴厲的責備。為什麼呢？因為他想要耶穌遠離十字架的道路。這是對首任教宗伯多祿的一大糾正。耶穌對我們歷任教宗也是如此，如果我們有時候遠離祂的救恩計劃，祂就會說：「這不是我的道路，是撒殫的道路。」為什麼呢？因為我們都是罪人，我們都會遠離正途。歷史讓我們看到，有幾位教宗傾向於不同的道路，儘管他們從來也沒有在信仰上犯過錯。的確，即使他們過著世俗化的生活，在信仰上也從未犯錯。而當伯多祿在信仰上犯錯時，上主說：「不，這是撒殫的路。我的道路是十字架。」換言之，我信賴耶穌的話語，祂選擇我時，使我信心堅定，我犯錯時，祂搧我一記耳光。

問：塵俗世界的挑戰和攻擊有時很難應付，但我確信，應對從教會而來的攻擊是一件更痛苦的事。這便是「你是伯多祿」這句話的內涵。您現在身為伯多祿的繼承人，雖然這一切攻擊都會出現，但天主的聖言說，邪惡勢力不會獲勝。

答：邪惡勢力、地獄勢力啊！也就是說，當人們不再寄望於天主的啟示、耶穌的選擇，而是其它方法，例如金錢時。「我們狀況很好，因為我們有錢。」讓我們想像一位司鐸、一位主教說：「我們堂口一切順利，因為我們的教友給我們錢，事情進展得很好。」不可把希望寄託在那裡，否則你會崩潰的。這些是地獄勢力，不是天父啟示的德能。邪惡勢力羞辱了耶穌，把祂釘在十字架上，它們既然對耶穌這麼做，我是誰，它們憑什麼不對我這麼做？如果它們如此對待耶穌善師，那麼門徒中的任何一個人、你們當中的任何一個人，都不必是教宗了，一律別無所求。教會的眾多殉道者教導了我們這一點。

問：《若望福音》第21章記載，耶穌問伯多祿：「你愛不愛我。」然後堅定他的使命，並告訴他，這將不是一條容易的道路。

答：這既是堅定也是許諾。伯多祿宣認耶穌是默西亞時，耶穌向他承諾，陰間之門絕不會得勝，他必將堅若磐石（參閱：瑪十六18）。在《若望福音》中，耶穌三度堅定了他。伯多祿心神憂傷，因為我們記得，他三次否認了耶穌，所以他很傷心，最後上主三次堅定了他。耶穌難道對他說：「從今以後，你不會再遭遇不幸，你將變得無所不能，擁有一切財富，現在人們都要跟隨你。」祂難道這麼說了嗎？不是的，耶穌對伯多祿說：「你要向前行，因為你到了老年，你將前往你不願意去的地方去，人們要帶你往你不願意去的地方去，脫去你的衣服。你最終會跟我一樣，被釘在十字架上。」（參閱：若廿一18）

上主向伯多祿承諾了十字架的道路，那是全然奉獻的道路、唯獨信賴祂的道路。有意思的是，伯多祿先是出於聖神的德能，宣認耶穌是天主子，隨後他又失去了方向。耶穌談論十字架時，伯多祿試圖勸退祂。伯多祿當時陷入世俗思想，這裡又發生同樣的事。

耶穌對伯多祿說了這話，他接受了，然後轉向若望，問說：「主，既然他在這裡，他將來會怎樣？」伯多祿是個愛說閒話的人，他忘記上主曾經叫他不要說別人的閒話。我們就是這樣，但是上主以祂的德能眷顧我們，即使是需要面對殉道磨難的時候，祂依然以祂的大手來陪伴我們。

談到殉道的磨難，我最後想要談談今天的殉道者。今天的殉道者比教會初期來得多。殉道的基督徒，他們只因為身為基督徒、宣認耶穌，就被斬首。有些殉道者因為宣認了耶穌，所以現在被關在監獄裡。他們是我們的弟兄姊妹！這是殉道者的教會。這是個得勝的教會，但不是在銀行裡有很多錢的教會。這是得勝的教會、殉道者的教會、作見證的教會，因為殉道的意義是作見證。我提到過那些付出生命的人，但也有些男女每天致力於教導兒女善度基督徒生活，為他們樹立榜樣，他們也是殉道。有人會說：「不，神父，如果沒遇害身亡，怎麼會是殉道者呢？」不是的，殉道者的意思是見證人。殉道就是作見證，這是從希臘文翻譯過來的詞彙。耶穌的任何一個見證人都是殉道者，也就是他作了見證。他也推動教會前行。願天主降福你們所有人，也請你們為我祈禱。

問：請您降福大家。

答：對於你們所有正在收看和收聽這段談話的人，我祈願上主開啟你們的心智，讓祂的話語進入其中。為此，我由衷祝福你們。我祝福你們，我以父親、長兄和你們眾人之僕的身份祝福你們。願全能的天主、聖父聖子及聖神降福你們。拜託，請你們為我祈禱。謝謝。

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