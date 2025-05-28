教宗公開接見：憐憫首先關乎人性，然後才是宗教課題

教宗良十四世28日在週三的公開接見活動中，繼續進行“耶穌基督——我們的希望”為主題的禧年要理講授系列。當天，教宗就另一個比喻進行了反思：慈善的撒瑪黎雅人。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月28日在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動，繼續“耶穌基督——我們的希望”為主題的禧年要理講授系列。當天，教宗對慈善的撒瑪黎雅人的比喻進行了反思。他說，“事實上，耶穌所講的這個比喻，場景恰是一條道路、一條艱難險峻的道路，如同人生一樣。那躺在路旁受傷的人，是我們每個人的寫照。關於耶穌每次停下腳步來照料我們的記憶，就會使我們更懂得憐憫”。

以下是教宗良十四世要理講授的全文：

親愛的弟兄姐妹們：

我們繼續默想福音中的一些比喻。這些比喻是改變視角、使我們向希望敞開的契機。有時候，希望之所以缺乏，是因為固守於某種僵化、封閉的觀點；而比喻則幫助我們從另一個角度看待事物。

今天，我想和大家談談一位學有專精、學富五車的法學士；然而，他卻需要改變視角，因為他的注意力集中在自己身上，沒注意到其他人（參閱：路十25-37）。他實際上詢問耶穌如何“承受”永生，用一種將永生視為明確權利的表達方式。然而，在這個問題背後，也許恰好藏著一種要被關注的需求：因為他唯一請耶穌解釋的是“近人”這個詞，其字面意思是“那個靠近的人”。

為此，耶穌講述了一個比喻，那是一段使提問發生變化的旅途：從“誰愛我？”轉向“誰懷有愛？”前者是不成熟的提問，後者則是已領悟自己生命意義的成人的提問。發出第一個問題時，我們待在角落等待；而第二個問題則驅使我們踏上旅途。

事實上，耶穌所講的這個比喻，場景恰是一條道路、一條艱難險峻的道路，如同人生一樣。那是某個人走的路，他從山上的耶路撒冷走下來，前往位於海平面以下的耶里哥。這幅畫面本身就已預示可能發生的事：他的確遭到襲擊、被毒打、洗劫，而且被留在那裡，半死不活。這經驗發生在某些境遇、某些人，有時甚至是我們信任的人，奪去我們的一切，將我們遺棄在路上時。

不過，人生正是由一連串的相遇所構成；而就在這些相遇中，我們的真實樣貌便會顯露出來。我們發現自己站在他人面前，面對他的脆弱與軟弱，我們可以決定怎麼做：是要加以照顧，還是裝作沒事。一個司祭和一個肋未人也走同一條路下來。他們都是在耶路撒冷聖殿中服務、生活在神聖空間中的人。然而，敬禮行為並不會自動使人具有憐憫的心腸。事實上，憐憫首先是關乎人性的議題，然後才是宗教的課題！在成為信徒之前，我們先被召成為“人”。

我們可以想像，那個司祭和那個肋未人在耶路撒冷逗留多時後，急著趕回家。正是這份匆忙，在我們的生活中也屢見不鮮的匆忙，常常妨礙我們心生憐憫。凡是認為要以自己行程為重的人，就不願為他人停下腳步。

但請看，一個確實能夠停下腳步的人來了：他是撒瑪黎雅人，也就是屬於一個被輕視的民族的人（參閱：列下十七）。關於他的情況，經文沒有交代其行程方向，只說他在旅途中。這裡與宗教虔誠無關。這位撒瑪黎雅人之所以停下來，單單只是因為他是一個面前有另一個需要幫助者的人。

憐憫透過具體的行動來表達。福音作者路加描寫了那位撒瑪黎雅人的舉動，我們稱他為“慈善的”，但在經文中，他只是人而已：撒瑪黎雅人走靠近，因為若你想幫助某個人，就不能想著保持距離，而是必須投身其中、弄髒自己，甚至可能被沾染；他先用油和酒為受傷的人清洗傷口，然後為之包紮；他扶傷者騎上自己的牲口，這表示他親自承擔起對方的重擔，因為唯有願意分擔他人的痛苦，才是真正的幫助；他把傷者帶到一間客棧，在那裡付了“兩個銀錢”、大約是兩天的工資；他還承諾自己會再回來，如果有額外的開銷再付款，因為對他而言，對方不是一個待投遞的包裹，而是一個需要照料關懷的人。

親愛的弟兄姐妹們，我們何時才能中斷自己的旅程，懷著一顆憐憫的心呢？一旦我們明白，那躺在路旁受傷的人，是我們每個人的寫照。那時，關於耶穌每次停下腳步來照料我們的記憶，就會使我們更懂得憐憫。

因此，讓我們祈禱，願我們在人性上不斷成長，好使我們的人際關係更加真誠、更富憐憫之情。讓我們向基督聖心祈求恩寵，好能更加擁有祂的那份情操。

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