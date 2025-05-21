教宗良十四世探訪聖座主教部

教宗20日探訪聖座主教部，他在該部會擔任部長一職有兩年多的時間。教宗在主教部的小聖堂內主持了彌撒。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月20日上午突然訪問聖座主教部，並在那裡的小聖堂內主持了彌撒聖祭。聖座新聞室證實了上述消息。

教宗於當天早上10點乘坐黑色廂型車抵達位於庇護十二世廣場的聖座主教部辦公室，他自從2023年1月獲任命為聖座主教部部長起，就一直在那裡服務。先前，教宗良十四世於5月10日乘廂型車前往羅馬郊外傑納扎諾善導之母朝聖地祈禱，13日乘黑色廂型車來到聖奧斯定會總會院，並在那裡與同會弟兄共祭，並與他們共進午餐。

20日，是他的第三次突然出訪，受到聖伯多祿廣場周圍人群的歡迎。其他人則聚集在主教部所在大樓後方，等待教宗的廂型車從車庫裡出來。教宗在主教部停留了約一個半小時。

當天上午，羅馬主教公署發布消息稱，教宗將於6月12日上午10點在梵蒂岡保祿六世大廳接見所有在羅馬教區工作的司鐸。就如先前所公布的，教宗將於5月31日週六上午、聖母訪親瞻禮，在聖伯多祿大殿主持彌撒，祝聖幾名司鐸。這對羅馬教區來說也是另外一個非常重要的時刻。

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