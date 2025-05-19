教宗接見秘魯及烏克蘭總統

教宗良十四世在開始伯多祿牧職當天，接見了秘魯共和國總統博魯阿爾特及烏克蘭總統澤連斯基。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月18日在開始伯多祿牧職的彌撒後，舉行了兩次接見活動。

首先，教宗會見了秘魯總統博魯阿爾特（Dina Ercilia Boluarte Zegarra）女士。後者在X平台上寫道，她將秘魯人民的親切關懷帶給了教宗。博魯阿爾特總統也提到羅馬的新主教是“天主的僕人，多年來在秘魯致力福傳使命，並為這個國家最有需要的人服務”。

教宗良十四世後來也接見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及其夫人。澤連斯基總統也通過X平台，感謝教宗在天皇后喜樂經中的講話，特別是“需要公正的和平”，因為“每個國家都理當在和平與安全中生活”。對於教宗蒙召在希望中推動的使命，澤連斯基總統表達了祝願，並期許“為所有人實現公正和平及體面生活”的祈禱能夠得到聆聽。

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