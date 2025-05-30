教宗良十四世：停止烏克蘭戰爭

教宗良十四世心繫在衝突下受苦的百姓。他在28日公開接見活動結束時，高聲呼籲讓武器停止喧囂，要為和平祈禱，支持對話及停火。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月28日在週三公開接見活動中再次為和平及保護平民發出呼籲。

教宗首先念及烏克蘭人民，他們“再次遭受針對平民和基礎設施的嚴重襲擊”。教宗說：“我保證關懷所有受害者，尤其是兒童和家庭，並為他們祈禱。我再次強烈呼籲遏止戰爭，支持每一個對話與和平的舉措。我籲請眾人一起為烏克蘭和所有因戰爭而受苦的地方祈求和平。”

接著，教宗提到加沙地帶，想到遭殺害的兒童。他說：“在加沙地帶，母親和父親的哭聲越來越響亮，直達上天。他們緊緊抱著失去生命的孩子的遺體，不斷被迫移動，以尋找一點食物和更安全的庇護所來躲避轟炸。”

聯合國兒童基金會28日公布了一些令人震驚的數字：自2023年10月起，有5萬多名孩童死亡或者受傷；另外，有40多人在加沙援助物資分發點附近遭槍擊而受傷。

教宗良十四世說：“我再次向負有責任的人呼籲：要停火；要釋放所有人質；要全面遵守人道主義法。”

教宗問候講波蘭語的朝聖者時提到真福斯德望·維辛斯基（Stefan Wyszyński）樞機，讚許這位波蘭首席主教在該國教會遭受迫害時期雖然被關押，但他始終是一位“忠於基督的牧者”。教宗邀請朝聖者注視維辛斯基樞機的見證，他通過犧牲和對話，慷慨地促使教會合一。

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