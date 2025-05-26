教宗天皇后喜樂經：天主特別在受苦者身上顯示自己

良十四世教宗25日首次在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》。他指出，雖然我們是脆弱的，但上主以祂的神陪伴我們，使我們成為“祂愛其他人、愛社會和世界的工具”。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月25日、復活期第六主日，首次在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》。念經前，教宗感謝聚集在聖伯多祿廣場上的信眾和那些通過媒體參與的人。他說：“我對你們向我展現的情感表示感謝，同時我也請你們以祈禱和關懷支持我。”教宗提到上主對他的召叫時強調，“在生活的道路上，以及在信仰的道路上，有時我們會感到當不起”。

教宗指出，“本主日的福音（參閱：若十四23-29）告訴我們，不可只依靠自己的力量，而要仰賴那揀選我們的上主的慈悲，堅信聖神引領我們並教導我們一切”。

耶穌受難前夕，門徒們感到憂慮和痛苦。為了讓他們擺脫這憂苦，耶穌宣告了將要賜下聖神，並告訴他們：“你們心裡不要煩亂，也不要膽怯。”(第27節)

“如果我們留在祂的愛內，祂也就住在我們內，我們的生命成了天主的宮殿。這愛照亮我們，影響我們的思維方式和選擇；這愛甚至擴展到他人身上，光照我們生活的所有狀況。”

教宗解釋道，“天主居住在我們內”就是賜下聖神。“祂牽著我們的手，讓我們也在日常生活中體驗到天主的臨在和接近，使我們成為祂的住所”。

教宗良十四世指出，“儘管我是脆弱的，但上主並不因我的人性而感到羞恥，反而來住在我內。祂以祂的神陪伴我，啟發我，使我成為祂愛別人、愛社會和世界的工具”。

教宗總結道，在這許諾的基礎上，“我們要懷著信仰的喜樂前行，成為上主聖潔的殿宇”。“讓我們努力將祂的愛帶到世界各地，記住每一位弟兄姊妹都是天主的住所，祂特別在弱小者、貧困者和那些受苦者身上顯示出祂的臨在，要求我們成為體貼周到、心懷憐憫的基督徒。”

為此，我們將自己託付於聖母瑪利亞的轉禱，因著聖神的德能，她成了“奉獻給天主的住所”。最後，教宗提醒說，與聖母一起，“我們也能體驗到領受上主的喜樂，成為祂的愛的標記和工具”。

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