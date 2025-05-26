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教宗天皇后喜樂經：天主特別在受苦者身上顯示自己

良十四世教宗25日首次在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》。他指出，雖然我們是脆弱的，但上主以祂的神陪伴我們，使我們成為“祂愛其他人、愛社會和世界的工具”。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月25日、復活期第六主日，首次在梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》。念經前，教宗感謝聚集在聖伯多祿廣場上的信眾和那些通過媒體參與的人。他說：“我對你們向我展現的情感表示感謝，同時我也請你們以祈禱和關懷支持我。”教宗提到上主對他的召叫時強調，“在生活的道路上，以及在信仰的道路上，有時我們會感到當不起”。

教宗指出，“本主日的福音（參閱：若十四23-29）告訴我們，不可只依靠自己的力量，而要仰賴那揀選我們的上主的慈悲，堅信聖神引領我們並教導我們一切”。

耶穌受難前夕，門徒們感到憂慮和痛苦。為了讓他們擺脫這憂苦，耶穌宣告了將要賜下聖神，並告訴他們：“你們心裡不要煩亂，也不要膽怯。”(第27節)

“如果我們留在祂的愛內，祂也就住在我們內，我們的生命成了天主的宮殿。這愛照亮我們，影響我們的思維方式和選擇；這愛甚至擴展到他人身上，光照我們生活的所有狀況。”

教宗解釋道，“天主居住在我們內”就是賜下聖神。“祂牽著我們的手，讓我們也在日常生活中體驗到天主的臨在和接近，使我們成為祂的住所”。

教宗良十四世指出，“儘管我是脆弱的，但上主並不因我的人性而感到羞恥，反而來住在我內。祂以祂的神陪伴我，啟發我，使我成為祂愛別人、愛社會和世界的工具”。

教宗總結道，在這許諾的基礎上，“我們要懷著信仰的喜樂前行，成為上主聖潔的殿宇”。“讓我們努力將祂的愛帶到世界各地，記住每一位弟兄姊妹都是天主的住所，祂特別在弱小者、貧困者和那些受苦者身上顯示出祂的臨在，要求我們成為體貼周到、心懷憐憫的基督徒。”

為此，我們將自己託付於聖母瑪利亞的轉禱，因著聖神的德能，她成了“奉獻給天主的住所”。最後，教宗提醒說，與聖母一起，“我們也能體驗到領受上主的喜樂，成為祂的愛的標記和工具”。

 

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2025 May 26, 11:20

何為天皇后喜樂經？

《天皇后喜樂經》是四大古老聖母對經之一，另外三篇為大哉救主之母（Alma Redemptoris Mater）；萬福天上母后（Ave Regina Coelorum）；又聖母經（Salve Regina）。

本篤十四世教宗1742年欽定，在復活期間，即復活主日到聖神降臨節，以天皇后喜樂經替代三鐘經，誦念時應保持站立姿勢，作為戰勝死亡的標記。

天皇后喜樂經與三鐘經一樣，每日誦念三遍：清晨、中午和日落時分，意在將一天的時光奉獻於天主和聖母瑪利亞。

根據敬禮傳統，這篇古老對經的歷史可追溯至第六或第七世紀，十三世紀上葉的文獻已經記載了它的廣泛流傳，當時的方濟各會士們將它收錄於他們的日課經內。這篇對經由四個短句組成，每個短句都以阿肋路亞結尾，這是信眾呼求聖母瑪利亞在天之后的經文，為的是與她一同歡慶基督的復活。

教宗方濟各2015年4月6日在復活節後的天皇后喜樂經祈禱中，指出了我們應以怎樣的心態誦念這篇禱文。他說：「讓我們轉向聖母，邀請她歡心喜悅，因為她所懷胎的那一位，一如祂許諾的已經復活了；讓我們也信靠她的代禱。實際上，我們的喜悅反映了聖母瑪利亞的喜悅，因為是她以信德守護了且依然守護著耶穌的事跡。因此，讓我們懷著幸福子女的心情誦念這篇禱文，因為我們的母親是幸福的。」

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

天皇后喜樂經

啟：天上母后，歡樂吧！阿肋路亞。

應：因為妳親生的愛子，阿肋路亞。

啟：正如祂所預言，已經復活了，阿肋路亞。

應：請為我們祈求天主，阿肋路亞。

啟：童貞瑪利亞，歡樂吧！阿肋路亞。

應：因為主確實復活了！阿肋路亞。