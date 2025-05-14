教宗良十四世致奧斯定會弟兄：彼此親近，活出共融

教宗突訪聖奧斯定會總會院。教宗在5月13日午前抵達，在會院的聖堂與同會弟兄共祭彌撒，並與他們共進午餐——正如他在擔任樞機時期常做的那樣。總會長莫拉爾神父表示：這是一場“家庭式的探訪”。

（梵蒂岡新聞網）在教會紀念法蒂瑪聖母的日子里，教宗良十四世與奧斯定會的弟兄們共祭彌撒。隨後，他與弟兄們共進午餐，這對他而言在擔任樞機時期幾乎每天如此。5月13日中午前，教宗親臨聖奧斯定會總會院，這裡正是他在2001年至2013年擔任總會長期間長達12年的居所。教宗乘坐的黑色座車僅行駛了數步之遙，從梵蒂岡行駛至位於貝尼尼柱廊旁的保祿六世大街，私下探訪其修會家庭。共同生活是首要生活准則，因為這正是希波主教聖奧斯定在其修會生活規則中所明確規定的：“你們聚居一處的根本理由，是為了在同一屋檐下同心合意地生活，以一心一意奔向天主。”

教宗離開時已是下午三點左右，眾多信友聚集在會院門前及保祿六世大街周邊，即使突如其來的雷雨也未能阻擋他們等候教宗的熱情。教宗離開時向等候他的眾人致意。隨後，總會長亞歷山德羅·莫拉爾（Alejandro Moral）神父向梵蒂岡新聞網說，一切活動都在總會院內舉行，教宗在會院聖堂主持彌撒，之後與弟兄們共進午餐，並進行了一場親切的交談。

這是一場怎樣的會晤？

他以前常常來我們這裡用餐，這次他特意前來感謝整個團體。他來主持感恩祭，並與我們一起用餐。這是一場親如家人的探訪，是一場感恩的會晤。這段共處的時光非常親切、非常溫馨。因為他認識我們每一個人，我們也都認識他，因此這次會晤特別美好。

你們之間有交流嗎？

有的，當然還有一些其他來向他致意的人，例如與我們一同工作的工人、廚房裡的廚師。

那是一個愉快的時刻嗎？

是的，很愉快。這是他第一次作為教宗來訪，我們大家都非常高興。

他對你們說了些什麼？

他說我們應始終彼此親近，正如聖奧斯定所教導的那樣，活出共融的生活。

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