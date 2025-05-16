意大利總理梅洛尼與教宗良十四世通電話

意大利政府的一份公告中提到該國部長會議主席梅洛尼與教宗良十四世的電話交談。前者再次對教宗的當選表示祝賀，並強調支持聖座為結束衝突所做的努力。

（梵蒂岡新聞網）意大利部長會議主席梅洛尼女士與教宗良十四世日前進行了電話會談。意大利總理辦公室通過一份公告發布了此消息，聖座新聞室證實了這個消息。

意大利政府的公告指出，梅洛尼向教宗表示，她以“個人和意大利政府的名義”，對普雷沃斯特“當選伯多祿繼承人再次表示祝賀”，並強調了意大利與基督在世代表之間緊密相連的關係。

公告中寫道，“意大利讚賞和支持聖座在所有危機情況下為促進和平及結束衝突所做的努力。在有衝突的地方，武器占據了交流和對話原本的位子”。

意大利部長會議主席梅洛尼再次強調，“意大利願意與聖座一起，繼續努力促使人工智能的發展符合倫理原則，並為人類服務”。公告強調，這挑戰是在意大利舉行的七國集團峰會的核心，教宗良十四世5月10日接見樞機們時也提到捍衛人性尊嚴、正義與勞動等方面的挑戰。

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