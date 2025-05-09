聖座新聞室介紹良十四世教宗名號和行程

新教宗在他的首篇講話中運用了「平安的話語」，那是一種「令人解除武裝、使人感到平息的平安」。聖座新聞室布魯尼向記者們如此表示。他闡明，教宗選擇以良十四世為名號，明顯與教會社會訓導息息相關。11日主日中午12點，教宗要在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》，然後隔天12日週一問候所有記者。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世「運用了耶穌復活後最先說的話、平安的話語」，那是「令人解除武裝、使人感到平息的平安」。聖座新聞室主任布魯尼5月8日晚上在教宗當選後不久召開記者會，強調了這一重點。

布魯尼闡述了新教宗名號的重要性和現實意義。顯然，這是向他的前任良十三世致敬，他於1891年5月頒布了《新事》通諭，開創當代教會社會訓導先河。「顯然，這並非偶然提及男男女女和他們的工作，在人工智能時代也是如此」。

此外，布魯尼也指出，新任教宗提出要在一個充斥著衝突與張力的世界上「對話」。「天主愛我們，天主愛你們所有人，邪惡不會得逞！」良十四世的這份祝福著實令人想起教宗方濟各在復活主日說的一些話。

新教宗率先進行的幾項活動

在此機會上，聖座新聞室宣布了新教宗接下來的幾項活動安排。5月9日週五上午11點，他要在西斯汀聖堂與眾樞機舉行彌撒。本新聞網將提供有中文解說的直播。隨後，5月11日主日中午12點，新任羅馬主教將在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》。隔天12日週一上午10點，良十四世教宗要在保祿六世大廳接見所有在聖座新聞室登記的媒體工作者，他們報道了最近幾週的活動消息。

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