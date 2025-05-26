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2025.05.25 Visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore e venerazione dellâ Icona della Beata Vergine Maria Â«Salus Populi RomaniÂ»
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Pope Leo attends prayer service at Rome's Basilica of Saint Mary Major
Pope Leo attends prayer service at Rome's Basilica of Saint Mary Major
教宗
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教宗在羅馬人民救援之母像前祈禱：安慰無家可歸與無依之人

在5月25日主日緊張行程的最後一站，教宗良十四世前往聖母大殿敬禮羅馬人民救援之母。他靜默祈禱後，獻上一束鮮花。教宗也在其前任方濟各墓前默禱片刻。

（梵蒂岡新聞網）從5月25日主日起，教宗良十四世正式成為羅馬人民的父親與牧者。在這樣一段滿載歷史、傳統與現實意義的充實日程之後，他的腳步停留在那位在幾個世紀以來守護“永恆之城”居民的母親——“羅馬人民救援之母”前。在此之前，教宗良十四世在卡比托利歐廣場接受城市的致敬，並在鄰近的拉特朗聖若望大殿舉行就職羅馬主教彌撒。

向方濟各教宗致敬

彌撒後約晚間七點十五分，教宗良十四乘坐教宗座車抵達聖母大殿，向聖母致敬。這並非正式的“就任儀式”，而是一次深刻而個人的祈禱時刻，儘管當時也有許多信眾陪伴在場。大殿前的廣場更是人潮湧動，許多朝聖者從下午開始便排隊，只為瞻仰安葬於此的方濟各教宗。教宗良十四世也來到他前任的白色大理石墓碑前肅立祈禱。這不是他第一次這樣做：早在他當選後的那個星期六，從傑納扎諾（Genazzano）的“善導之母”朝聖地返回時，他便曾前來祈禱。當天下午，他在這一簡短行程結束之際，再次重復了這一舉動。片刻靜默，站立祈禱，並以十字聖號結束。

在“羅馬人民救援之母”像前祈禱

在此之前，教宗來到“羅馬人民救援之母”像前，先俯首默禱，後仰望默觀聖像。傳統上認為此像為聖路加所繪。方濟各教宗對這幅聖像情感尤深：每次牧靈訪問或重大手術前後，他都曾前來致敬，次數超過110次。教宗良十四世在祈禱中，將自己作為羅馬主教的牧職托付於聖母。他獻上一束白色與黃色玫瑰，並誦念一篇禱詞，稱瑪利亞為“人類所能獻於天主的最美奉獻”。作為伯多祿的繼承人，教宗向聖母祈求：願她引領教會之船駛向平安的港灣，遠離一切險阻；也求她庇護這座城市，安慰“那些來到此地卻無家可歸、無依無靠的人”。

最後，教宗降福在場的眾人，並以拉丁文帶領大家誦念《聖母經》。

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2025 May 26, 09:48

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