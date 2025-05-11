良十四世敦促青年：教會很需要聖召，你們不要害怕

十萬名信眾參加了普雷沃斯特首次以教宗身份主持的天皇后喜樂經祈禱活動。適逢善牧主日，教宗邀請眾人尤其為蒙召度司鐸和修會奉獻生活的人祈禱。當天也是樂隊舉行禧年活動的日子，教宗特別問候了他們。

（梵蒂岡新聞網）5月11日主日，聖伯多祿廣場踴躍歡騰，擠滿了十萬名熱情澎湃的人。各年齡層的朝聖者、遊客，以及羅馬居民蜂擁而至，參加三天前剛當選的新任教宗帶領的天皇后喜樂經祈禱活動。

現場有數以百計的人身穿樂隊和民俗表演服飾，他們聚集在羅馬參加屬於他們的禧年活動。當天上午，他們先是在加富爾（Cavour）廣場舉行彌撒，然後沿途表演，經過和解大道，遊行前往聖伯多祿廣場。他們以動聽的樂聲和迷人的舞蹈，將美好與歡樂帶給周遭的人。教宗良十四世在念經前，首先向他們致以問候。

在善牧主日，教宗良十四世解釋了選自《若望福音》第十章的主日福音。教宗指出，耶穌啟示人們，祂是「真牧人，認識並愛護祂的羊，而且為羊群獻出生命」。因著在天主上智的安排，良十四世正是在善牧主日展開羅馬主教的職務，他視之為一大恩典。

當天也是世界聖召祈禱日。這是另一個歡樂與祈禱的緣由。良十四世重申他當選為教宗隔天在彌撒講道中說的：「是基督偕同祂的聖神在引領教會。」

願青年得到接納並成為可信賴的榜樣

良十四世引用聖大額我略教宗的話，指出天主子民「與愛他們的那位心心相印」（聖大額我略《講道集》十四3-6）。普雷沃斯特教宗表示，他與天主子民一同為聖召祈禱，「尤其是為司鐸和修會奉獻生活的聖召祈禱」。

「教會非常需要這些聖召！重要的是，男女青年在我們的團體內能在他們的聖召旅途中獲得接納、聆聽和鼓勵，找到慷慨獻身於天主和弟兄姊妹們的可信賴的榜樣。」

隨天主心意的牧者

此外，良十四世也引用了教宗方濟各的第62屆世界聖召祈禱日文告，其重點在於對青年的接納和陪伴。為此，普雷沃斯特教宗鼓勵眾人一同祈禱。

他說：「我們要懇求在天大父，願每一個人按照自身情況，為彼此成為『隨祂心意』的啟發引領者，在愛與真理的道路上能互相扶持前行。我要對青年說：『你們不要害怕！你們要接受教會和主基督的邀請！』童貞聖母瑪利亞以整個生命回應了上主的召叫，願聖母永遠陪伴我們跟隨耶穌。」

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