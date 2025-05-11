良十四世敦促青年：教會很需要聖召，你們不要害怕
（梵蒂岡新聞網）5月11日主日，聖伯多祿廣場踴躍歡騰，擠滿了十萬名熱情澎湃的人。各年齡層的朝聖者、遊客，以及羅馬居民蜂擁而至，參加三天前剛當選的新任教宗帶領的天皇后喜樂經祈禱活動。
現場有數以百計的人身穿樂隊和民俗表演服飾，他們聚集在羅馬參加屬於他們的禧年活動。當天上午，他們先是在加富爾（Cavour）廣場舉行彌撒，然後沿途表演，經過和解大道，遊行前往聖伯多祿廣場。他們以動聽的樂聲和迷人的舞蹈，將美好與歡樂帶給周遭的人。教宗良十四世在念經前，首先向他們致以問候。
在善牧主日，教宗良十四世解釋了選自《若望福音》第十章的主日福音。教宗指出，耶穌啟示人們，祂是「真牧人，認識並愛護祂的羊，而且為羊群獻出生命」。因著在天主上智的安排，良十四世正是在善牧主日展開羅馬主教的職務，他視之為一大恩典。
當天也是世界聖召祈禱日。這是另一個歡樂與祈禱的緣由。良十四世重申他當選為教宗隔天在彌撒講道中說的：「是基督偕同祂的聖神在引領教會。」
願青年得到接納並成為可信賴的榜樣
良十四世引用聖大額我略教宗的話，指出天主子民「與愛他們的那位心心相印」（聖大額我略《講道集》十四3-6）。普雷沃斯特教宗表示，他與天主子民一同為聖召祈禱，「尤其是為司鐸和修會奉獻生活的聖召祈禱」。
「教會非常需要這些聖召！重要的是，男女青年在我們的團體內能在他們的聖召旅途中獲得接納、聆聽和鼓勵，找到慷慨獻身於天主和弟兄姊妹們的可信賴的榜樣。」
隨天主心意的牧者
此外，良十四世也引用了教宗方濟各的第62屆世界聖召祈禱日文告，其重點在於對青年的接納和陪伴。為此，普雷沃斯特教宗鼓勵眾人一同祈禱。
他說：「我們要懇求在天大父，願每一個人按照自身情況，為彼此成為『隨祂心意』的啟發引領者，在愛與真理的道路上能互相扶持前行。我要對青年說：『你們不要害怕！你們要接受教會和主基督的邀請！』童貞聖母瑪利亞以整個生命回應了上主的召叫，願聖母永遠陪伴我們跟隨耶穌。」
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