宗座出缺與禧年：今天亦如1700年

1700年的禧年同樣因教宗離世而蒙上陰影。當年9月27日，在由他頒布的禧年結束前，教宗依諾增爵十二世逝世。為紀念這一“宗座出缺”，梵蒂岡宗座圖書館錢幣部珍藏了一枚紀念幣，其中央繪有象徵聖神的鴿子，並引錄《若望福音》中的話：“我必不留下你們為孤兒。”

（梵蒂岡新聞網）近日教會經歷的宗座出缺期與1700年存在諸多相似。當時正值禧年慶典，由依諾增爵十二世（Innocenzo XII）宣佈開啓。然而，這位患有痛風的年邁教宗未能出席1699年聖誕節開啓聖門的禮儀，次年9月27日病逝，享年85歲。

依諾增爵十二世被安葬於聖伯多祿大殿內。繼任者克萊孟十一世（Clemente XI）的選舉直到11月23日才完成。

聖神的臨在：我必不留下你們為孤兒

為紀念這近兩個月的伯多祿宗座出缺期，一枚別具意義的紀念幣應運而生，現收藏於梵蒂岡宗座圖書館的錢幣部。紀念幣背面刻畫了聖神鴿子的形象，並配有一段拉丁文聖經經文：“Non vos relinquam orphanos”，即《若望福音》第14章第18節：“我必不留下你們為孤兒。”

梵蒂岡宗座圖書館錢幣部主任埃萊奧諾拉·賈姆皮克洛（Eleonora Giampiccolo）在接受梵蒂岡新聞網採訪時解釋說，“這枚紀念幣不僅是為悼念依諾增爵十二世的離世，更是為即將召開的選舉教宗會議（Conclave）送上的希望訊息。”

依諾增爵十二世與“窮人優先”的抉擇

“Orphanos（孤兒）一詞，是指在依諾增爵十二世去世後，失去了靈性指引的基督徒。他被譽為‘窮人的父親’，這種牧靈風格在許多方面都與方濟各教宗十分相似。”這位教宗以關懷貧困者與社會邊緣群體而為人銘記：“在其牧職期內，推動了多項救助孤兒與無家可歸者的工程，例如在拉特朗宮（Laterano）設立的收容機構，以及里帕格蘭德（Ripa Grande）的聖彌額爾綜合設施。這些場所不僅為羅馬的孤兒提供庇護，更教授他們謀生技能。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html