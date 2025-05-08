從世界到廣場：萬千信徒共同等候白煙

從5月7日下午開始，來自世界各地的成千上萬名信友簇擁在和解大道與聖伯多祿廣場，渴望見證從西斯汀聖堂煙囪升起的白煙。他們希望選出一位“充滿勇氣”且“關懷眾人”的教宗。

（梵蒂岡新聞網）此刻，全世界的目光都聚焦在羅馬市中心的一處。超過1萬5千人在聖伯多祿廣場翹首以盼，等待白煙冉冉升起，無數的攝像機鏡頭也瞄准著西斯汀聖堂的煙囪。然而，5月8日上午11時51分，黑煙緩緩升起，如同一口憋了很久的氣，這標誌著樞機們仍未選舉出新教宗，即便他們已經進行了兩輪投票。

正如5月7日晚上的結果一樣，黑煙滾滾冒出，令現場的四萬五千名信徒感到些許失望。在那種急切的氣氛中，人們百感交集且略帶倦意。黃昏中的聖伯多祿大殿蒙上了金色與紫色的面紗，靜默的氛圍與人性的溫暖使得聚集的人群在大殿前彷彿化作了一個共同體。

來自世界各地的家庭

一個來自塞維利亞的家庭駐足在和解大道的邊緣：母親與孩子擁抱著父親，然後返回旅館。而男人仍然停留在那。他對妻子說道：“留意手機。”人們手中緊握著各自的國旗，若有同胞當選，便會高高揮舞。葡萄牙人收起紅綠交織的國旗，相互安慰道，“晚些見”。來自阿爾巴尼亞的朝聖者也是如此，他們的紅色旗幟上，黑色的雙頭鷹在風中舞動，格外醒目。

一個充滿勇氣的教宗

來自古巴的良（leo）沒有帶上旗幟，但是他滿懷著信仰的驕傲。他頭戴貝雷帽，身著格子襯衫，緊握拐杖，脖子掛著聖母像項鍊，目光堅毅地望向天空。良希望選出一位勇敢無畏的教宗：“我不在乎他來自什麼地方，也不在意他的觀點。但他必須充滿勇氣。”

前所未有的人潮

來自墨西哥蒙特雷（Monterrey）的卡里娜（Karina）坐在圍欄的底座上：她來羅馬參加企業家禧年活動，並決定留在這裡等待新教宗的選舉。在她身旁，是39歲的西比拉（Sibilla），她牽著一隻黑色斯塔福犬，神情平靜地等候著。西比拉懷有八個月的身孕，肚子里的孩子名叫斐理伯（Filippo）。她說，過去三次教宗選舉她都曾來到聖伯多祿廣場，因為她是一位虔誠的信徒。但這一次的人潮之多，是她前所未見的。空氣中瀰漫著一種團結的氣息，讓人倍感溫暖。她期盼這次能選出一位“關懷所有人”的教宗。

揮舞旗幟、記錄瞬間

兩位特意從西班牙巴斯克自治區趕來的年輕人，對西班牙人當選教宗充滿信心。而幾乎是來自“世界盡頭”的安納莉婭（Annalia）和朱里奧（Julio）夫婦也奔赴至此，丈夫身披阿根廷國旗動情地說道：“我們想念我們教宗方濟各，當他去世的時候，我們就決定立即買機票來向他告別，也準備在這裡停留足夠長的時間，以迎接新一任教宗。”

一對結婚18年的夫婦則表達了他們的願景：希望“教會不會走回頭路”。四位就讀於羅馬聖母升天大學（Lumsa）市場營銷專業的女大學生圍成一圈，她們都剛滿二十歲，分別來自意大利的阿布魯佐（Abruzzo）和坎帕尼亞（Campania）。即便在大學上了一整天的課，她們也絕對不願錯過這一盛事。

許多人都與身後的聖伯多祿大殿穹頂自拍，試圖在這一歷史性的時刻留下自己的瞬間。一位年輕的母親懷裡抱著兩歲的亞歷克西（Alexi），手上還牽著5歲的達米安（Damiano）。她指著大兒子說道：“我們是為了他來這裡的，希望他長大後能記得這一天。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html