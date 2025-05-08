在西斯汀小堂白煙升起之前發生了什麼？在聖伯多祿大殿“降福大廳”陽台上，執事級首席樞機曼貝蒂宣布新任羅馬主教的名號前，又會發生什麼？

（梵蒂岡新聞網）西斯汀小堂煙囪冒出的白煙，向信眾和全世界宣布新一任羅馬主教、伯多祿繼承人已被選出。但在米開朗基羅壁畫之下的拱頂中，白煙升起前的幾分鐘發生了什麼？執事級首席樞機——法國人曼貝蒂（Dominique Mamberti）在聖伯多祿大殿“降福大廳”陽台上宣布“我們有教宗了”以及新教宗的名號之前，又會發生什麼？

接受禮

根據《選舉教宗的儀式秩序》（Ordo Rituum Conclavis）和《上主的全體羊群》宗座憲章（Universi Dominici Gregis）的規定，當某位樞機在西斯汀聖堂中獲得規定多數票後，選舉便依照教會法有效完成。此時，由主教級資歷最深的樞機（若他本人是被選者，則由次資深者）代表全體選舉樞機，以拉丁文向被選者提問：“你接受按教會法規選舉為教宗嗎？”在得到同意後，他立即向當選者提問：“你願意取什麼名號？”隨後，教宗禮儀長在兩位禮儀員見證下，起草一份文件，確認新教宗已接受當選，並記錄其所選教宗名號。

選舉教宗會議結束

根據《上主的全體羊群》憲章，教宗一旦接受被選上，選舉教宗會議即宣告結束，除非新教宗另有決定。此後，聖座副國務卿、與各國關係秘書長及其他需與新任教宗立即接洽的人，方可進入西斯汀小堂。

白煙與“哭泣室”

接受禮完成後，所有選票及用於投票的文件都被焚燒，白煙升起即象徵新教宗已被選出。此時聖伯多祿廣場上的信眾掌聲雷動，世界也在期待新教宗的名字。與此同時，當選者離開西斯汀小堂，前往毗鄰的更衣室，俗稱“哭泣室”。在那裡，在教宗禮儀長的協助下，他脫下樞機紅袍，穿上事先準備好的三套教宗白袍中的一套，靜默祈禱片刻。

首禮儀、致敬與“謝主頌”

教宗換裝回到西斯汀小堂後，坐在宗座座椅之上，舉行一項簡短禮儀，由主教級首席樞機致辭。接著，執事級首席樞機宣讀福音章節，會是“你是伯多祿（磐石），在這磐石上，我要建立我的教會”，或是“你牧放我的羊群”等章節。之後，司鐸級首席樞機為新選出的伯多祿繼承人祈禱。隨後，所有樞機依照主教級、司鐸級和執事級的順序，逐一向新教宗表達敬意與服從。最後，眾人在新教宗的帶領下，齊聲高唱“謝主頌”。

新教宗在保祿小堂祈禱

執事級首席樞機曼貝蒂走上聖伯多祿大殿的“降福大廳”陽台，以拉丁文宣布：“我要向你們報告一個大喜訊，我們有教宗了！”（Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!）與此同時，新教宗則在離開西斯汀聖堂、前往“降福大廳”陽台的途中，先進入保祿小堂，在至聖聖體前靜默祈禱。然後他繼續前行，走上陽台，向眾人致意並頒賜他的第一個宗座降福——“降福羅馬城和全世界”（Urbi et Orbi）。

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