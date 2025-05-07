選舉教宗會議：全體參選樞機宣誓，開始第一輪投票

133位參選樞機進入西斯汀聖堂，為投票選舉教宗宣誓。帕羅林樞機擔任主席，他是參選主教級樞機中年資最長的樞機。

（梵蒂岡新聞網）選舉教宗會議於5月7日下午展開。下午4點半，樞機們在梵蒂岡宗座大樓的保祿小堂匯集，然後在十字架、福音書和諸聖禱文的陪伴下，列隊遊行到西斯汀聖堂。參加這次遊行的，除了參加選舉樞機外，也有沒有選舉資格的樞機，以及主教、司鐸、執事、男女修會會士和平信徒。這是在表達教會在共融中為選出羅馬教宗祈禱。

目前樞機團成員有252位，其中133位有參加選舉教宗的權利，兩位樞機由於健康原因，不出席這次選舉教宗的會議。所以，進入西斯汀聖堂參加選舉的樞機共有133位。參加選舉樞機們依照次序排列進入西斯汀聖堂，先是執事級樞機，然後是司鐸級樞機，最後是主教級樞機。

進入聖堂，樞機們各就各位。在主禮帕羅林樞機的帶領下，全場唱起《伏求聖神降臨》聖歌，祈求聖神引領這次選舉。然後，帕羅林樞機祈求天主說：“父啊，求袮引領及守護袮的教會，賜予袮的僕人們智慧、真理、和平之神，努力認出袮的聖意，全心全意事奉袮。因吾主基督。阿們。”

接著，參加選舉樞機們當著全體在場者的面，一個一個地走到福音書前，手按在福音書上，宣誓忠實遵守《上主的全體羊群》憲章中有關選舉教宗的規則。樞機們也要宣誓對選舉教宗會議的一切守密。第一部分是全體宣誓；第二部分則是每位樞機的個人宣誓。擢升日期最早的樞機先宣誓，也就是帕羅林樞機在先，樞機資歷最年輕的最後一個宣誓，最後一位宣誓的是印度籍的科瓦卡德（Koovakad）樞機。

最後一位參加選舉樞機宣誓後，教宗禮儀處禮儀長拉韋利（Diego Ravelli）總主教用拉丁文宣布“Extra omnes”，意思是與選舉教宗會議無關的人士離開。拉韋利總主教仍留在西斯汀聖堂內，按照《上主的全體羊群》宗座憲章的規定，一位聖職人員帶領全體參加選舉樞機作默想，這一次是沒有選舉權的坎塔拉梅薩樞機，默想的中心思想是關於等待他們的重大任務，以及在選舉羅馬教宗的過程中需要本著純正的意向，只尋求承行天主的旨意，唯一追求的是整個教會的益處。

默想完畢，教宗禮儀處禮儀長拉韋利總主教和坎塔拉梅薩樞機也離開西斯汀聖堂。然後西斯汀聖堂的大門關上，聖堂的每個進出口的外面都由衛兵把守。隨後，帕羅林樞機主持選舉教宗會議，他是參加選舉主教級樞機中樞機資歷最長的。帕羅林樞機詢問各位樞機是否可以開始進行選舉。如果大多數樞機認為可以，便立刻進行第一次投票。

投票以守密方式進行，需要獲得三分之二的票才能當選。這是說，在這次選舉中，133票中需要獲得89票。如果在第34次投票時仍然無法選出新教宗，便要在最後一次投票中獲票最多的兩位樞機中舉行決選，但仍需要至少三分之二的票數才能獲選，在這種情況下這兩位樞機不參加投票。

選舉教宗的投票和檢票，每天四次，上午兩次，下午兩次。每位樞機在票上寫出自己屬意的人選，並在把票帶到投票箱前，這樣說：“祈求引導我的主基督作證，我的票是按照天主的意願投給我認為應該當選的人。”點票後，按照傳統，所有的票將投入生鐵製造的火爐中焚燒，如果已經選出教宗，則向外面放出白煙，聖伯多祿大殿的鐘也同時敲響。如果沒有選出，則放黑煙。選舉期間，每天大約在正午12點鐘和下午7點鐘以白煙或黑煙向外界宣布是否選出教宗。

選舉教宗會議入場式，有中文解說

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