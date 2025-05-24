歐盟主教團委員會成員晉見教宗：烏克蘭戰爭需要公正的和平

歐盟主教團委員會領導層5月23日晉見了教宗良十四世，談論了烏克蘭和平、移民潮、陪伴青年、信仰傳遞，以及人工智能等議題。

（梵蒂岡新聞網）對和平的擔憂，以及解除武裝的問題：歐盟主教團委員會領導層5月23日上午晉見教宗良十四世，談論了相關議題。歐盟主教團委員會主席克羅恰塔（Mariano Crociata）主教表示，教宗「尤其渴望自由地聆聽我們，在這階段不給我們明確指示。我們在其中注意到他很關心歐盟及其運作」。面對美國新政府今年年初剛執政，以及輿論的變化顯示出民粹主義這種令人擔憂的現象在多個國家蔓延開來，現在是個微妙的時刻。

軍費給最脆弱者造成沉重負擔

歐盟主教團委員會副主席埃魯阿爾（Antoine Hérouard）總主教指出，教宗「強調了烏克蘭衝突對人們生活造成的經濟與社會後果。投注在加強防禦和安全系統上的經費越來越多，但不能因此減少給受苦者或生活困難者的援助」。一個具體例子是能源價格的攀升。同時，會上也談論了「務必儘快達成公正的和平，和平與正義必須達到平衡」。

移民潮：接納與融合應取得平衡

歐盟主教團委員會另一位副主席馬丁斯（Nuno Brás da Silva Martins）主教表示，會上也省思了移民潮的議題。「歐洲必須接納移民，這也是為了遏止人口減少的問題」。然而，歐洲顯然「很難讓那些抵達其境內的人融入其中」。這「問題關乎人的全部尊嚴」，也牽涉到「歐洲基督信仰根基的課題」。

教宗堅持陪伴青年和傳遞信仰

埃魯阿爾總主教表示，教宗堅持要陪伴青年，並要在家庭內傳遞信仰。歐盟主教團委員會副主席、哥本哈根教區主教科索恩（Czeslaw Kozon）特別強調了撤銷洗禮登記的事：這現象在比利時、荷蘭等多個國家與日俱增。「不僅子女控訴父母將信仰的選擇強加在他們身上，而且國家也對教會生活和教會架構的組成加以干預。再者，父母有教育兒女的權利和義務」。接下來，歐洲人權法院甚至可能會對此作出裁決，因為有些人出於意識形態的理由，想要撤銷他們的領洗登記，他們也訴諸於歐盟有關處理個人信息的法規。

教宗關切人工智能

克羅恰塔主教最後指出，教宗也對人工智能投以極大的關注。這議題「涉及不實信息；對個人尊嚴、隱私、身份和自由的尊重；而且這也會在勞動層面有所影響」。

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