樞機團會議第十場：住宿與安保一切準備就緒

樞機團第十場會議於5月5日上午舉行，與會樞機就諸多議題進行了26次發言，包括擔心在教會內的不和，信仰傳遞、照料受造界、戰爭的挑戰。會上表示，在一個支離破碎的世界中期待有一個親民的牧人。關於聖瑪爾大之家新館及舊館的房間安排，總司庫已經抽籤分配。

（梵蒂岡新聞網）在有選舉權的樞機途經之路加強安全戒備、閒雜人等禁止進入相關空間、手機留在聖瑪爾大之家，以及宣誓保密。選舉教宗會議即將於5月7日週三展開，133位有選舉資格的樞機已於5月5日全數抵達羅馬，其中132人參加了週一上午的樞機團第十場會議，另外還有47位年逾八旬、沒有選舉權的樞機也出席了會議。他們探討了教會今天和明日的需求，並勾勒新任教宗的形象。

樞機團第十場會議的發言

聖座新聞室主任布魯尼在這第十場會議結束後，舉行了每日例行的新聞簡報會。他強調，「很多人期待一個親民的牧者，在一個全球秩序陷入危機的世界裡，引領人走向共融」。

第十場會議於5日週一上午9點開始，共有26次發言。樞機們當天下午還要進行另一場會議，因為眾多樞機都提出要發言。每次發言限定5分鐘，布魯尼指出，「但誰若是願意，也會講得更久」。

5日上午觸及的主題繁多且多元，涵蓋了：教會法與梵蒂岡城國的角色；教會傳教的本質；明愛會在保護窮人方面的作用；信仰傳遞、照料受造界、戰爭，以及世界支離破碎的挑戰。此外，與會樞機也談論了各種聖召、家庭和教養子女的課題；以梵蒂岡第二屆大公會議文獻為參照點，以天主聖言作為子民的養料，並以聖言為依據；以及聖體聖事等主題。

樞機在會議上不忘強調「擔心教會內的不和」，並提到現在有很多記者在羅馬。布魯尼表示，至今已有4千多名媒體從業人員向聖座新聞室登記，這意味著「對今天的世界來說，福音是有意義的，如同一份責任的召叫那樣」。

聖瑪爾大之家新舊館房間抽籤分配

從5月6日週二下午開始，樞機們可以入住聖瑪爾大之家新館和舊館的房間。他們最晚在7日上午為選舉教宗祈禱的彌撒前，就要在聖瑪爾大之家安頓下來。

樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機通知，羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機已於5月3日週六下午以抽籤的方式分配房間。

選舉教宗會議服務人員宣誓

除了樞機以外，在選舉教宗會議期間在現場服務的人員也要進行宣誓，例如：工作人員、護理人員、廚師和聽告解司鐸等等。他們宣誓的時間是5日週一下午3點，地點在保祿小堂。

這幾天，梵蒂岡城國政府忙於安排住宿空間、梵蒂岡城國的後勤工作，以及梵蒂岡警衛隊的安全任務。屆時，樞機們往返聖瑪爾大之家與西斯汀聖堂的路程將會沿途部署警力。樞機們可自由選擇要步行前往或是搭乘擺渡車。這段路程大約有1公里的距離，到時候閒雜人等都不可以靠近。

樞機們在往返途中並未禁止交談。事實上，教宗方濟各剛當選時就說過，他因為與拉瓦西（Gianfranco Ravasi）樞機閒聊的緣故在路上耽擱，差點錯過西斯汀聖堂的入場式。

不與外界聯繫

《主的普世羊群》宗座憲令規定，樞機們不得與外界聯繫。這是為了避免以任何形式對選舉進行干預。樞機們應當把手機留在聖瑪爾大之家，中斷與外界的聯繫。在西斯汀聖堂裡自然也是如此。

記者提問，樞機們回到房間後，能否打開手機或閱讀報紙。布魯尼對此解釋道，選舉教宗會議的主席將會提供更詳細的指示。在本次選舉教宗會議上，主席是聖座原任國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機，他在有投票權的主教級樞機當中位列首位。

此外，幾天前，有權選舉教宗的樞機們已經拿到一份文件夾，裡面是所有參與選舉教宗會議的樞機的照片和生平簡介。之後將會提供「正式」的信息。然而，其它類型的「信息」則不會分發，比方說：各界人士寄給樞機們的「公開」信。

有個青年團體寫信給樞機，籲請他們選出一個像貝爾格里奧（Jorge Mario Bergoglio）那樣的「牧人」當教宗。布魯尼表示，他們可以自由傳閱其它非正式的信息，但是考慮到公共秩序等問題，不得守在出入口或周圍發放宣傳品。

黑煙、白煙

當天的記者會上花了許多時間談論有關黑煙和白煙的細節。當西斯汀聖堂的煙囪升起黑煙時，表示沒有選出教宗；白煙，則是選出教宗。布魯尼闡明，西斯汀聖堂將會每天冒煙兩次。依照以往的經驗，第一次大約會在中午12點至12點半，第二次大約在晚上7點至7點半。有鑒於參加本次選舉的人數較多，這個時間並不精確，僅供參考而已。

再者，如果煙霧在應該飄出的時間以前就冉冉升起，那麼就表示新的教宗已經選出。

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