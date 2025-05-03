樞機團第九場會議：願教會走入世界，帶去光明

127位有選舉權的樞機出席了5月3日週六在梵蒂岡舉行的樞機團會議，省思教宗與聖座的角色，表達對教會的期許。

（梵蒂岡新聞網）樞機團第九場會議於5月3日週六上午在梵蒂岡舉行。聖座新聞室主任布魯尼在記者會上指出，當天有177位樞機與會，其中127人有選舉教宗的資格。在會前禱後，會議上總共有26次發言。

樞機討論的主題

與會樞機談論的主題涵蓋了：

－雙重使命：教會內的共融和世界上的友愛；

－懷著感激之情緬懷教宗方濟各，多次引用《福音的喜樂》宗座勸諭，並談論了尚未完成的進程；

－各地教會之間的合作與團結互助；

－羅馬聖座與教宗有關聯的角色；

－教會與教宗在促進和平方面的服務；

－教育的重要性；

－祈願下一任教宗有先知之恩，期勉教會不把自己關在最後晚餐廳內，卻要走出去，將光明帶給一個極度需要希望的世界。

此外，這幾天的會議也探討了同道偕行與集體領導、禧年及希望的主題、看待世界的目光、人們對教會的渴求和興趣，以及大公運動和傳教使命。此外，與會者也表示，教會應當生活在世界上，而非活在自己的小世界裡，以免變得無足輕重。

輔佐總司庫的樞機

在當天會議上，抽籤決定了輔佐羅馬聖教會總司庫處理日常公務的樞機，他們是：普雷沃斯特（Prevost）樞機和塞梅拉羅（Semeraro）樞機。另一位輔佐總司庫委員會的成員依然是聖座經濟委員會協調人馬克思（Marx）樞機。

另外，樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機提醒道，在五月聖母月期間，聖伯多祿大殿每週六晚上9點都舉行公念玫瑰經活動。5月4日主日，樞機們自行決定是否去各自的領銜堂主持彌撒。

聖瑪爾大之家的準備工作進入尾聲

在記者的提問下，布魯尼表示，聖瑪爾大之家接待樞機的籌備工作已經進入尾聲，5月5日週一將會結束。5月6日週二下午至7日週三上午為選舉教宗祈禱的彌撒前，樞機們將會入住聖瑪爾大之家。

5月5日週一，樞機團會議將於分成上午場和下午場，分別於上午9點和下午5點開始。記者會則將在下午場的會議於晚上7點結束後舉行。

5月6日週二，樞機團將於上午9點舉行會議。如果有必要，下午也會舉行一場。

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