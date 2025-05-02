樞機團會議第八場，探討福傳與使命

樞機團於5月2日上午在梵蒂岡召開第八場會議，討論福傳、友愛、同道偕行與團結合一等主題。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室主任布魯尼5月2日在記者會上表示，當天上午有180多位樞機出席了樞機團第八場會議，為即將舉行的選舉教宗會議做準備。本次會議於上午9點在祈禱中展開，中午12點半結束。

在場的180多位樞機中，超過120人有選舉教宗的資格。有幾位樞機這幾天剛抵達，利用上午休息時間進行了宣誓。會議上共有25次發言，探討的主題包括：

－教宗方濟各牧職期間關注的福傳；

－教會是福傳的友愛共融；

－傳揚福音，尤其是傳給年輕人的必要性；

－東方教會及其苦難和見證；

－如何在各層級，從堂區到羅馬聖座部會，實際傳播福音的課題；

－在福音章節「如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就可認出你們是我的門徒」（若十三35）的光照下，作見證與團結合一的使命；

－性侵犯和財務醜聞等反見證的危險；將禮儀置於中心；

－教會法的重要性；

－眾議精神與集體領導、同道偕行與傳教使命，共議同行與世俗主義；

－關於若望保祿二世、本篤十六世和方濟各這三位教宗之間延續性的詮釋；

－強調感恩祭在傳教工作上的作用和重要性。

有記者就帕羅林樞機疑似身體不適的傳言進行提問，聖座新聞室主任布魯尼澄清說：「不，這沒有發生這回事。這不是真的。」布魯尼否認有醫生或醫護人員介入處理。他闢謠說：「不，絕對沒有。」

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