新當選的普雷沃斯特教宗，原職為聖座主教部部長

今年將滿70歲的普雷沃斯特樞機，當選為第267任羅馬主教。他是奧斯定會會士，曾在羅馬求學，在秘魯傳教，擔任過奧斯定會總會長。2023年9月30日從教宗方濟各手上領受樞機紅帽。

（梵蒂岡新聞網）新教宗良十四世原名為羅伯多·方濟各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）。他於1955年9月在美國伊利諾伊州出生，晉鐸後在秘魯服務多年，並在修會內承擔管理職責。2023年1月底，他蒙教宗方濟各召叫，前來羅馬擔任聖座主教部部長，同年9月獲擢升為樞機。2025年5月8日當選為伯多祿第266任繼承人。

普雷沃斯特於1977年進入奧斯定會，1981年8月發終身願。他在芝加哥天主教聯合神學院取得神學文憑。晉鐸前，普雷沃斯特在羅馬宗座聖多瑪斯大學讀教會法，並在1982年6月晉鐸。1984年他獲得碩士學位後，被派往秘魯皮烏拉（Piura）的丘盧卡納斯（Chulucanas）工作。

他在1987年取得博士學位，隔年被派往特魯希略（Trujillo）服務。1999年，普雷沃斯特當選芝加哥省會的省會長。兩年半後，他被選為奧斯定會總會長，2007年連任。

普雷沃斯特在2013年10月回到他的修會省區芝加哥。教宗方濟各2014年11月3日任命他為秘魯奇克拉約（Chiclayo）教區的宗座署理，並晉升他為主教。自2015年9月26日，他被任命為奇克拉約教區的主教。教宗方濟各於2019年任命他為聖座聖職部成員，並在2020年任命他為聖座主教部成員。

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