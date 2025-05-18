教宗良十四世在隆重禮儀中開始宗座牧職

隨著5月18日舉行的慶典，正式開始了羅伯特·方濟各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）的伯多祿牧職。這次慶典強調他與伯多祿宗徒及其殉道之間的聯繫，後者使初生的羅馬教會茁壯發展。此外慶典也突顯授予教宗羊毛肩帶（Pallio）和漁夫指環（Anello del pescatore），以表達具有“伯多祿”性質的主教職徽記的特殊意義。

（梵蒂岡新聞網）5月18日上午10點，教宗就職彌撒在聖伯多祿大殿及其廣場的前方隆重舉行，藉此，教宗良十四世正式開始伯多祿牧職。這次慶典，如教宗禮儀處所說，特別強調教宗作為普世教會牧人的“伯多祿”幅度，在整個慶典中包含多個具有深刻象徵意義的時刻，其中最為突出的，是兩項古老的“伯多祿”主教職徽記：羊毛肩帶與漁夫指環。

羊毛肩帶

羊毛肩帶是一種用羊毛編織成的禮儀服飾，讓人聯想到把迷失的小羊扛在肩上的善牧，以及伯多祿三次回答復活後的耶穌要求他牧放祂的羊群。正如得撒洛尼的西默盎著作《論聖秩聖事》（De sacris ordinationibus）中所寫的：“就如救主，祂尋找我們這些如同迷失的羔羊，將我們背在肩上。祂在道成肉身中取了我們的人性，使之得以聖化，在十字架上死亡時，將我們奉獻給聖父，並藉祂的復活將我們高舉。”羊毛肩帶是穿在祭衣上、披在肩上的窄長披帶，前後各垂下一段，末端為黑色，並以六個黑色絲質十字架裝飾，前後垂端各一個，環繞肩上有四個，此外，前後有三根別針裝飾，象徵十字架上的三根鐵釘。

漁夫指環

漁夫指環具有印鑑指環的特殊意義，它從根本上確認所戴之人的信仰，並要以自己的信德堅固他的弟兄。這枚戒指之所以被稱為“漁夫指環”，是因為伯多祿宗徒憑著信德聽從了耶穌的話，並奇蹟般的將裝滿魚的漁網拖到岸上。

在聖伯多墓前

慶典是從聖伯多祿大殿內開始。教宗和東方教會的宗主教，步下到聖伯多祿墓前，駐足祈禱片刻，之後奉香。這一時刻強調了羅馬主教與伯多祿宗徒及其殉道之間的緊密聯繫，正是在這個地方，第一任基督的代表以鮮血宣認了自己的信仰，同時與眾多其他的基督徒為信仰作了見證。隨後，兩位執事捧起羊毛肩帶、漁夫指環和福音書，開始向廣場上的祭台遊行。

在伯多祿大殿前方

教宗良十四世加入遊行隊伍，此時唱起《基督君王頌》（Laudes Regiæ），呼求諸聖教宗、殉道者和羅馬教會的諸位聖人聖女為之轉禱。聖伯多祿大殿中央大門上懸掛著描繪捕魚奇蹟的掛毯，這也是當天慶典中的聖道禮儀和相關經文明確參照的場景。這幅掛毯是拉斐爾為西斯汀小堂製作的作品之一，目前收藏於梵蒂岡博物館。在祭台旁則放著來自杰納扎諾（Genazzano）朝聖地的“善導之母”像。接著，按復活期主日的禮儀，舉行祝福水與灑水禮。隨後唱《光榮頌》，並誦念集禱詞，重申天父的旨意：在伯多祿磐石上建立祂的教會。

聖道禮儀

接著是聖道禮儀。讀經一是以西班牙語誦讀，選自《宗徒大事錄》四 8-12，伯多祿宣講基督是“匠人所棄而不用的廢石”。答唱詠以意大利語詠唱，選自《聖詠集》一一八篇，重申了“石頭”這一主題：“匠人所棄而不用的廢石，反而成了屋角的基石”。 讀經二以英語誦讀，選自《伯多祿前書》五 1-5，10-11，強調伯多祿、羅馬教會與其繼任牧職之間的關聯。福音選自《若望福音》二一 15-19，以拉丁文和希臘文誦讀，內容是耶穌三次詢問伯多祿，並吩咐他牧養“我的羊群”，這是在傳統上確定伯多祿在十二宗徒中所獲得特殊且個人使命的經文之一。

授予伯多祿主教職徽記

福音宣讀結束後，來自不同大洲的三位樞機（執事、司鐸、主教）走向教宗良十四。第一位執事級樞機為教宗配戴羊毛肩帶。第二位司鐸級樞機誦唸一篇特別的祈禱文，懇求上主臨在並扶助教宗。第三位主教級樞機也誦唸一篇祈禱文，懇求基督，“人靈的善牧和監督”，祂在伯多祿磐石上建立了教會，並被伯多祿承認“你是永生天主之子”，隨後，親自將漁夫指環交給新教宗。這段禮儀以向聖神祈禱作結，祈求聖神使新教宗在基督的門徒合一中，充滿剛毅與溫良之德。接著，教宗以福音書降福信眾，信眾齊呼：願教宗長壽 （Ad multos annos!）

服從禮

來自世界各地的十二位人士，代表天主子民向教宗表達服從他的領導。隨後，教宗講道，接著，信眾唱信經，然後是信友禱詞，有五種語言：葡萄牙語、法語、阿拉伯語、波蘭語和中文向天主祈禱，為普世的天主聖教會祈禱，為即將開始牧職的教宗祈禱，為執政人員祈禱，為受患難和遭苦難的人祈禱，以及為參加慶典的信眾祈禱。

聖祭禮儀

在唱奉獻詠《你是羊群的牧人》（Tu es pastor ovium）時，奉獻麵餅和酒的祈禱詞，願救贖的果實藉著教會傳教的使命遍布世界。接著教宗良十四世誦念第一式感恩經。隨後領聖體，在領聖體後經中教宗向天主祈求，願在合一與愛德中堅固教會，並為自己與所託付的羊群祈求一同得救和蒙受保護。

禮成式

在彌撒結束前，教宗發表簡短講話，隨後唱《天皇后喜樂經》，教宗頒賜隆重降福。在降福中提及聖經中將教會比作葡萄樹與葡萄園，教宗祈求天主“眷顧”和“保護”祂所栽種的葡萄園，並祈求祂那慈顏“照耀”在眾人身上。

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