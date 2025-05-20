巴爾多祿茂宗主教晉見教宗良十四世：他渴望來訪尼西亞

君士坦丁堡大公宗主教巴爾多祿茂19日上午在梵蒂岡宗座大樓晉見教宗良十四世，重申促進並加深東正教會與天主教會神學對話的重要性，以及為和平與環境而努力的承諾。當天下午，宗主教前往聖母大殿，在「摯友」方濟各的墓前祈禱。

（梵蒂岡新聞網）君士坦丁堡大公宗主教巴爾多祿茂5月18日在聖伯多祿廣場參加教宗良十四世的就職彌撒後，19日上午在梵蒂岡宗座大樓與教宗舉行會晤，首次與他進行對話、交換禮物，承諾要為和平與環境而共同努力，並表達渴望在尼西亞大公會議1700週年之際在尼西亞再次相聚的心願。然後，當天下午，大公宗主教前往羅馬市中心的聖母大殿，在「親愛的兄弟」方濟各教宗的墓前獻上一束白玫瑰花，向他致敬。

在梵蒂岡的會晤

君士坦丁堡大公宗主教府的公告指出，在「親切」的會晤中，巴爾多祿茂「親自向新任教宗祝賀他的當選，並在談話中強調務必要繼續推進並加深東正教會與羅馬天主教會之間的神學對話，以及他們在共同關心的社會議題方面的合作，例如恢復及維護世界和平、扶助受苦者，以及保護自然環境」。談到環境保護，方濟各教宗正是從東正教會那裡獲得靈感，撰寫《願祢受讚頌》通諭。巴爾多祿茂宗主教在交談中，提到「他與已故教宗方濟各的友愛交流及合作」。

對話與合作

教宗良十四世為宗主教參加了他前一天的宗座就職典禮而表示感激。公告表示，教宗「也強調了繼續推動眾基督信徒之間對話與合作的重要性」，並且「保證他熱切渴望今年前往土耳其，與宗主教一起參加尼西亞第一屆大公會議召開1700週年的紀念活動」。此行的日期待定。

交換禮物時，巴爾多祿茂大公宗主教送給教宗一幅在阿索斯山（Mount Athos）繪製而成的《指路聖母》（Odigitria）聖像畫，以及宗主教的著作。良十四世則回贈了以洗禮為主題的藝術品。

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