教宗給布基納法索總統的訊息？假消息！

網絡上流傳著一段聲稱是教宗良十四世對布基納法索總統特拉奧雷講話的英語視頻。它其實是用人工智能捏造而成的。

（梵蒂岡新聞網）Youtube平台「泛非洲夢」頻道（Pan African dreams）發布了一段長約36分鐘的英語視頻，聲稱是教宗良十四世對布基納法索總統特拉奧雷（Ibrahim Traoré）發表的訊息。實際上，這是教宗5月12日週一接見傳媒工作者的畫面，經過人工智能的加工後，捏造而成的假視頻。這段假視頻的標題是《教宗良十四世回應特拉奧雷上尉——有關真理、正義與修和的訊息》。

BBC新聞網5月15日也報導了這個消息，稱之為一系列假消息中的一個。有鑒於社交媒體上流傳著許多聲稱是教宗言論的假消息，本新聞網提醒，教宗所有以書面和口頭形式發表的言論，都全文刊登在www.vatican.va網站上；關於教宗活動和視頻訊息的報道，會以不同語言發布在本新聞網（www.vaticannews.va）的網站上。

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