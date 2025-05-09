良十四世教宗就職彌撒將於5月18日舉行

教宗府公布了新任教宗今年5月份的活動：他將於11日主日在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》；主日過後，他要與媒體工作者會晤，接見聖座部會職員和外交使團。他也要接收羅馬四大宗座大殿。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世的就職彌撒將於5月18日主日上午10點在聖伯多祿廣場舉行。教宗府5月9日公布教宗5月份的公務行程，宣布了這個消息。

10日週六，教宗將與樞機們舉行會晤；11日主日，他要在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》。12日週一，教宗要會見媒體工作者，他們這幾週聚集在羅馬，報道從教宗方濟各蒙主恩召到選舉教宗會議的消息。

5月16日，良十四世預計要與各國駐聖座外交使團舉行會晤，接見各國代表團團長。20日週二，良教宗要接收城外聖保祿大殿。隔天，21日是他的首場週三公開接見活動。

5月24日週六會有另一項會晤活動，這次是與羅馬聖座部會及梵蒂岡城國的職員見面。25日主日則是行程緊湊的一天，他除了要帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》以外，還要接收拉特朗聖若望大殿和聖母大殿這兩座屬於教宗的聖殿。

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