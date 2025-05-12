樞機團第12場會議，討論未來教宗必備的特質

在選舉教宗會議前夕，樞機團舉行了第12場，也是最後一場會議，探討未來教宗必備的特質，例如，他應當是個牧人、搭建橋樑者、推動改革者。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室主任布魯尼5月6日中午舉行新聞發布會，向記者們介紹了當天上午在梵蒂岡召開的樞機團第12場會議。他指出，與會樞機當中有130位有選舉教宗的資格。一如既往，會議在祈禱中展開，然後會上共有26次發言，涉及諸多議題。

舉例來說，與會樞機談論了教宗方濟各的改革中要繼續推進的幾項，即：預防和打擊侵犯問題的法律工作、經濟議題、羅馬聖座部會、同道偕行、促進和平的使命，以及照料受造界。

會上也強調了共融的主題。新教宗蒙召做個搭建橋樑者、牧人，他應當通曉人性，並呈現出教會有如慈善撒瑪黎雅人的面容。

在戰爭、暴力和嚴重兩極化的時代，與會樞機指出，需要一個慈悲寬仁、同道偕行並帶來希望的教宗。

此外，會議上也探討了教會法典與教宗的權力，教會的分歧與樞機的角色，基督君王節和世界窮人日的日期相近，以及在樞密會議期間樞機團需要開會等議題。

其它主題涵蓋了：以基督信仰的入門階段和培育作為傳教行動，在衝突地區和宗教自由受限的地方紀念殉道者的見證，以及氣候變化的迫切問題。再者，會上也提及復活節的日期、尼西亞大公會議，以及大公運動對話。

布魯尼也表明，漁人權戒的圖案已經刮毀。會議上也宣讀了樞機們的一份聲明，內容呼籲衝突各方長期停火並進行談判，籲請締造公正且持久的和平。

本次會議於中午12點半結束。布魯尼表示，目前沒有計劃要再召開樞機團會議。

選舉教宗會議期間的細節

聖座新聞室主任也向在場記者闡述了關於接下來日程安排的一些細節。5月7日上午，樞機團將為選舉教宗會議奉獻一台感恩祭；同一天下午3點45分，身穿詠禱服飾的樞機要從聖瑪爾大之家前往宗座大樓，進入西斯汀聖堂展開選舉教宗會議。

5月8日週四清晨7點45分，樞機們將從聖瑪爾大之家前往宗座大樓，早晨8點15分，他們要在保祿小堂舉行彌撒並誦念晨禱。9點15分，他們要在西斯汀聖堂誦念午前經，然後繼續投票。

布魯尼澄清，如果選出教宗，白煙就有可能在10點半飄出，否則要等到中午12點以後才會有黑煙或白煙升起。

下午3點45分，樞機們回到宗座大樓，西斯汀聖堂內的投票將於下午4點半展開。經過下午第一輪的投票後，白煙有可能於傍晚5點半冒出，否則要等到7點左右會有黑煙或白煙出現。

投票結束後，樞機們會在西斯汀堂誦念晚禱，然後晚上7點半再返回聖瑪爾大之家。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html