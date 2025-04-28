教宗方濟各未公開過的視頻：青年要學會聆聽

在2025年1月初錄製的一段視頻中，教宗向參加“聆聽工作坊”的青年人發表講話：“不要忘記祖父母，他們教導了我們很多。”

（梵蒂岡新聞）“親愛的青年們，生活中很多重要的事情之一就是聆聽，要學會傾聽。當一個人和你說話時，要等他講完，才能聽懂他說的話。然後，如果我有什麼想說的，再開口說。不過，重要的是聆聽。”

這是教宗方濟各向青年們發出的邀請，錄製於2025年1月8日，這是一位客人在聖瑪爾大之家用智能手機拍攝的。這段訊息由《今日》週刊在網站上發布，面向參加“聆聽工作坊”的年輕人。此項由路加·德魯西安（Luca Drusian）策劃的活動，旨在引領青少年與成年人圍繞不同主題展開交流，使眾人得以體驗被傾聽、彼此聆聽與傾聽他人的美好。

在這段視頻中，教宗身著便裝，重申了這一概念：“你們仔細觀察人們，他們並不聆聽。別人解釋到一半，他們就回應了，這對促進和平沒有幫助。你們要聆聽，要多多聆聽。”視頻中，還能聽到他一如既往地呼籲大家不要忘記祖父母：“祖父母教導了我們許多。”

適逢禧年的青少年活動在羅馬結束之際，格外適合聆聽教宗方濟各的這番話。

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