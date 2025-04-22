宗座出缺期：梵蒂岡首次舉行樞機團會議

60多位樞機4月22日上午開會，宣誓遵守關於宗座出缺和教宗選舉的《主的普世羊群》宗座憲令，選擇教宗棺木遷移和殯葬彌撒的日期。帕羅林樞機將於27日主持九日紀念彌撒的第二台彌撒。第二場樞機團會議將於23日下午舉行。經抽籤決定，三名樞機要率先輔佐羅馬聖教會總司庫，他們是：帕羅林樞機、里爾科樞機和巴喬樞機。

（梵蒂岡新聞網）繼教宗方濟各於4月21日蒙主恩召，隔天22日首場樞機團會議於早晨9點至10點半召開，時長共一個半小時。60多位樞機聚集在世界主教會議新廳，首先為教宗祈禱片刻。教宗葬禮將於26日週六在聖伯多祿大殿前石階舉行。

樞機宣誓遵守關於宗座出缺和教宗選舉的《主的普世羊群》宗座憲令。現場宣讀了該憲令第12條至13條，羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機向在場眾人宣讀了教宗方濟各的精神遺囑。全文已於21日晚上公布。

第二場樞機團會議於23日召開

正如教宗禮儀處宣布的，本次樞機團會議決定了教宗棺木遷移和殯葬彌撒的日期。第二場樞機團會議將於23日週三下午5點進行，因為樞機們上午要參加遷移棺木的儀式。

4月27日，帕羅林樞機將在聖伯多祿廣場主持主日彌撒，這將是九日紀念彌撒的第二台。教宗方濟各的九日紀念彌撒將於每天下午5點進行。

抽籤決定輔佐總司庫的樞機

同樣在22日，樞機們抽籤選出三位樞機來組成一個輔佐總司庫的委員會，他們是：帕羅林（Pietro Parolin）樞機、里爾科（Stanisław Ryłko）樞機，以及巴喬（Fabio Baggio）樞機。該委員會由一位主教級樞機、一位司鐸級樞機和一位執事級樞機所組成，每三天抽籤一次決定其成員。

此外，樞機團在本次大會上也決定，暫停已在計劃中的各項冊封真福大典，直到新任教宗裁定為止。

與此同時，聖座國務院在其X平台帳戶上宣布，22日晚上7點半也要在聖伯多祿廣場舉行玫瑰經祈禱活動。

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