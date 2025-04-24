宗座出缺期樞機團第三場會議：關於教會和世界的交談

113位樞機24日上午出席會議，尚未宣誓的樞機依照《主的普世羊群》宗座憲令進行宣誓。講道者的名單已經確定：下週是羅馬城外保祿大殿本篤會隱修院院長奧利亞里神父，選舉教宗會議前則是坎塔拉梅薩樞機。

（梵蒂岡新聞網）113位樞機出席了4月24日上午在梵蒂岡舉行的樞機團第三次會議，為選舉教宗會議做準備。隨著幾位樞機的發言，「關於教會和世界的交談」由此展開。聖座新聞室主任布魯尼向記者們提供了這些有關樞機們每日會議的最新消息。

本次會議於上午9點在祈禱中展開，直到中午12點為止，期間只休息了半個小時，發言共有34次。依照《主的普世羊群》宗座憲令，還沒宣誓的樞機進行了宣誓。該文件對宗座出缺期和選舉教宗事宜加以規範，會上宣讀了其中的前23條。有權選舉教宗的樞機總共有135位，他們當中目前只有少數抵達了羅馬。

調整九日紀念彌撒並確定兩位講道者

本次會議表明，將由聖座教義部原任部長費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機來主持九日紀念彌撒中第六天的禮儀，而非原本宣布的羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機。

此外，依照《主的普世羊群》宗座憲令規定，會上也確定了兩位負責講道的神長。第一次講道預計於下週初進行，帶領者是羅馬城外保祿大殿本篤會隱修院院長奧利亞里（Donato Ogliari）神父；第二次講道要在選舉教宗會議前進行，由坎塔拉梅薩（Raniero Cantalamessa）樞機負責。

24日下午沒有樞機團會議，下次會議將於25日上午9點舉行。

眾多信友前來向教宗致敬

此時，梵蒂岡附近的區域人潮擁擠，眾多信友前來向教宗致敬。提到相關數字，聖座新聞室表示，從23日週三上午11點到24日下午1點，已有6.1萬人進入聖伯多祿大殿瞻仰教宗方濟各的遺容。目前預計大殿將於今晚午夜12點關閉，但是考慮到人潮，聖伯多祿大殿或許會超時開放，如同前一晚發生的那樣。

週六葬禮

4月26日週六殯葬彌撒的流程將於25日公布。週六晚上，在聖母大殿的公念玫瑰經活動將在大殿前的廣場舉行，而非在大殿內，以便於入土儀式的進行。教宗方濟各的安葬過程既不會向公眾開放，也不會實況播送。然而，觀眾可以在梵蒂岡媒體的頻道上即時收看教宗靈柩從聖伯多祿大殿到聖母大殿的送葬路程，靈柩進入聖母大殿時結束直播。

從4月27日主日上午起，信眾可以在聖母大殿內教宗方濟各的墓前悼念。24日晚上帶領玫瑰經的是聖座福音傳播部原任代理部長塔格萊（Tagle）樞機，隔天25日則是耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pizzaballa）樞機。

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