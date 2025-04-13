教宗再次親臨聖伯多祿廣場：聖枝主日快樂、聖週快樂

4月13日聖枝主日，桑德里樞機受教宗委托在聖伯多祿廣場主持了聖枝主日彌撒。在彌撒結束之際，教宗親臨廣場，問候在場的信眾。教宗停留了十幾分鐘。

（梵蒂岡新聞網）“聖枝主日快樂、聖週快樂。”教宗方濟各今天4月13日聖枝主日彌撒結束時，來到聖伯多祿廣場的中央石階上，問候了在場參禮的4萬信眾。康復中的教宗再次親臨聖伯多祿廣場，給人們帶來了驚喜，廣場上頓時歡呼聲響起。教宗在聖伯多祿廣場停留了十幾分鐘。

教宗自出院後，已經是第四次公開露面了。他於3個星期前出院，在返回聖瑪爾大之家前，先到聖母大殿前的廣場上，將一束鮮花交給大殿助理總鐸馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）樞機，請他恭放在聖母像前。4月6日主日、禧年病患慶典的彌撒結束時，教宗坐著輪椅出現在聖伯多祿廣場，向在場的兩萬名信眾表達問候。就在昨天，聖枝主日的前一天下午，教宗前往聖母大殿，在羅馬人民救援之母聖像前祈禱。

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