教宗要理講授：必須放下一切阻礙我們走向天主的負擔

教宗方濟各在養病期間發表了他為4月9日週三公開接見活動準備的要理講授稿件。他敦促信眾放下一切重壓在自己心頭的負擔，好能體驗到上主無條件的愛。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各敦促眾信友放下那阻礙我們領受天主無條件聖愛的一切。教宗方濟各為4月9日的週三公開接見活動發表要理講授稿件，表達了這份期許。他於3月23日從羅馬傑梅利綜合醫院出院後，遵照醫囑在寓所聖瑪爾大之家養病。雖然例行的週三公開接見活動因此取消，但教宗依然要求聖座新聞室將預備好的要理講授稿件公開發表。

教宗繼續以「耶穌基督是我們的希望」為主題的系列要理講授，闡述了耶穌與富貴少年的相遇（谷十17-22）。那時候，跑來了一個人，問耶穌說：「善師，為承受永生，我該做什麼？」耶穌向他重申了誡命，叫他變賣他所擁有的一切，施捨給窮人，然後跟隨祂。這個人深感驚訝，做不到耶穌的要求，於是憂傷地離開了。

真幸福的機會

聖父教宗解釋道，耶穌的愛為人提供了重新開始、更新生命的機會。在這段福音中，耶穌「喜愛」這名富貴少年，「甚至在邀請他跟隨自己以前，就先愛了這個人」。

教宗強調，「耶穌喜愛他原本的樣子」。「耶穌的愛不求回報，與這個人操心的論功行賞邏輯恰好相反」。聖父教宗表示，「當我們意識到自己白白得到愛、恩寵滿溢時，就會真正地幸福」。

「變賣」重壓我們的一切

為了填滿我們內的匱乏或空缺，「我們不必嘗試去『購買』別人的讚賞、喜愛或尊敬；相反地，我們必須『變賣』那重壓我們的一切，讓我們的心靈變得更自由」。

教宗指出，富貴少年之所以最後獨自離去，是因為「他生命中的雜物把他牢牢地固定在港口」。「有時候，我們以為的珍寶，其實只是阻攔我們的負擔」。

教宗方濟各最後敦促全體信友「將所有哀傷和猶豫不決的人託付於耶穌聖心，讓他們從而能感受到上主慈愛的目光。上主溫柔地注視我們的內心，為之受到感動」。

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