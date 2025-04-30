選舉教宗會議：兩位樞機由於健康因素缺席

在4月29日舉行的樞機團第六場會議上，有183位樞機出席，其中超過120人有選舉資格。為選舉教宗祈禱的彌撒將於5月7日上午10點在聖伯多祿大殿舉行，下午樞機們要先在保祿小堂祈禱，然後遊行走入西斯汀堂，展開選舉教宗會議。

（梵蒂岡新聞網）兩位樞機由於健康因素，將不出席5月7日展開的選舉教宗會議。因此，參與下任教宗選舉的將有133位樞機。聖座新聞室主任4月29日提供了這項最新消息。他介紹了當天上午舉行的樞機團第六場會議，並指出這次會議的與會者共有183位樞機，其中124人有選舉教宗的資格。

會上進行了20多次發言，內容涉及教會、要應對的挑戰和可行的應對方法。樞機們也依照不同大洲和各自故鄉的觀點加以探討。他們省思的主題包括社會議題、個人主義、相對主義、孤獨、以耶穌為中心來回應現代社會的需求、安慰的必要性、福傳，以及教會對和平的責任。29日的會議從上午9點開始，首先進行了會前禱，然後由羅馬城外聖保祿大殿本篤會隱修院院長奧利亞里（Donato Ogliari）神父帶領默想，直到9點40分為止。本次會議於12點半結束。

此外，聖座新聞室也發布了三份通知，進一步解釋選舉教宗會議的細節。5月7日上午10點，為選舉教宗祈禱的彌撒將在聖伯多祿大殿舉行，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主禮。同一天下午，有選舉資格的樞機們要齊聚在梵蒂岡宗座大樓一樓的保祿小堂祈禱，然後於4點半遊行走入西斯汀堂，從而展開選舉教宗會議，選出新一任帶領普世教會的教宗。

選舉教宗會議工作人員宣誓

同樣是在保祿小堂，5月5日週一下午5點半，選舉教宗會議的工作人員將舉行宣誓禮，他們是羅馬聖教會總司庫和三位輔佐樞機批准的聖職人員和平信徒。依照《主的普世羊群》宗座憲令，除了進行口頭宣誓外，他們也必須在宣誓書上簽名。

根據《主的普世羊群》宗座憲令第46號至47號規定，必須在保祿小堂宣誓的工作人員有：樞機團秘書、教宗禮儀長及禮儀員、選舉教宗會議主席樞機揀選來輔助他履行這項職務的聖職人員、在教宗祭衣室工作的會士、不同語言的聽告解司鐸、醫生和護理人員、宗座大樓電梯服務人員、食堂和清潔人員、花卉和技術處人員、聖瑪爾大之家與宗座大樓之間往返的接駁車服務人員、教宗瑞士衛隊指揮官和一名長官、西斯汀堂周圍的守衛，以及梵蒂岡城國安全及民防局局長和他的幾位助手。

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