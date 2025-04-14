教宗與方濟加修女：聖伯多祿大殿內“兩張輪椅相遇”

在舉行病患與醫療人員禧年慶典的機會上，坐著輪椅的方濟加修女在聖伯多祿大殿內出人意料地見到教宗方濟各。同是坐著輪椅的教宗詢問修女：“您就是那些那不勒斯的修女中的一位嗎？”這是一句打趣的話，指的是10年前那個令人難忘的插曲。

（梵蒂岡新聞網）94歲的方濟加·巴蒂洛羅（Francesca Battiloro）修女隨那不勒斯的朝聖團來到羅馬。4月6日主日上午，當她在聖伯多祿大殿祈禱時，出人意料地遇見正在前往大殿廣場上的教宗方濟各。這位修女在隱修院度過了75個春秋，見到教宗是她一生中經歷的最大驚喜。

“我請求過天主：‘我想見教宗。‘我只對祂說了這話！沒對其他人說過.. 我以為這是不可能的，可是教宗卻來見我。我覺得我向上主求一件事，祂總是答應我......’。”

這位聖母往見會的修女當天早上從她所生活的那不勒斯城來到羅馬，她只有一個願望：善度病患和醫護人員的禧年慶典。方濟加修女8歲進入隱修院，17歲發願，當時她因腸梗阻而生命處在危險中。 她的故事刊登在《街頭觀察報》（L'Osservatore di Strada）四月期刊的頭版上。方濟加修女正是向 這份月刊的編輯人員表達了她想去羅馬的願望。在提供後勤服務的馬耳他騎士團的協助下，她被送到聖伯多祿大殿。與她同行的還有一些親友。

方濟加修女坐在輪椅上，她雖然視力有障礙，卻希望跨過聖伯多祿大殿的聖門。這位修女的名字取自聖母往見會的創會人方濟各·撒肋爵（Francis de Sales）。她說是這位聖人在夢中治癒了她。由於她的健康情況很脆弱，在廣場上舉行病患禧年慶典彌撒時，她獲得允許單獨進入大殿祈禱。當天參與聖伯多祿廣場彌撒的有 20,000 名朝聖者。

教宗給她的驚喜

方濟加修女正在宗徒的墓前祈禱時，突然看到一群穿西裝、打領帶的人來到。他們中間有一張輪椅，那是教宗的。教宗方濟各因肺炎在傑梅利醫院接受治療，這是出院後第一次離開聖瑪爾大之家，公開露面。教宗已經辦了告解、在大殿內祈禱並跨過了聖門。現在他正坐著輪椅向大殿外駛去，準備問候參與禧年慶典活動的朝聖者，帶給他們驚喜。可能連教宗自己也未料想到會在大殿的中廊遇見跪在那裡祈禱的一小群人；就在那裡的方濟加修女更沒料到教宗會出現在這裡，儘管她心中有這個念頭。後來她通過電話向梵蒂岡媒體表示，“我向天主求了這個恩典”。

“兩張輪椅相遇”

“兩張輪椅相遇了。多麼美好，多美啊！”修女重複說道。她微笑著講述當時的情境說，她握住教宗的手，激動地不再放開。教宗的嗓音正在恢復期，卻還是帶著他特有的打趣口吻詢問修女：“您就是那些那不勒斯的修女中的一位嗎？”這是一句打趣的話，指的是10年前那個令人難忘的插曲。那是教宗於2015年訪問那不勒斯總教區時，他在主教座堂內突然受到一群隱修院修女們的“襲擊”，她們圍住了教宗並向他行擁抱禮，時任總主教塞佩（Crescenzio Sepe）樞機則不斷呼籲她們遵守秩序。呼喊著：“修女們！修女們！”！

方濟加修女並不在那群修女內，她在主教座堂內，卻無法近前問候教宗方濟各。今天，她卻能面對面地見到教宗。她說：“我很開心，誰能想到呢！我親吻了他的手，他看起來也很開心......的確，這是天主在垂聽我心聲的一段時期，在小事上也如此。”

為教宗方濟各的健康祈禱

見了教宗方濟各之後，方濟加修女向上主提出了另一個請求：“請讓我死於純淨的愛中。這就是我的願望，與上主的最終相遇。我希望與祂在一起，我的生命旅程已經走完。”

她也向教宗解釋了這個願望，並向他保證她必為教宗的康復祈禱：“我告訴他：聖父，我竭盡全力地祈禱，我將我的生命獻給耶穌，好讓您痊癒，而我卻要離開......。教宗笑了。我高興地回家了。我真的很希望有這次見面... 非常非常地希望。”

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