宗座出缺期樞機團第二場會議，確定九日紀念彌撒日程

教宗方濟各追思彌撒的日程安排已經確定。九日紀念禮儀從4月26日展開，首日上午10點舉行殯葬彌撒，5月4日最後一天的禮儀在聖伯多祿大殿進行。聖座新聞室表示，開放瞻仰遺容的第一天晚上7點半以前，已有將近2萬人前來向教宗方濟各致敬。

（梵蒂岡新聞網）103名樞機參加了4月23日下午5點至6點半在梵蒂岡世界主教會議廳舉行的樞機團第二場會議。會上通過了九日紀念彌撒的日程，首先便是4月26日上午10點的殯葬彌撒，然後是連續八天的追思彌撒。

禮儀向所有人開放，但考慮到與教宗的關係，每天參禮的團體有所不同。聖座新聞室在通告中解釋道，「會眾的多元性在某種程度上展現出至高牧者履行職務的環境，以及羅馬教會的普世性」。

在第二場會議上，與會樞機首先懇求聖神降臨，然後為教宗方濟各祈禱。隨後，還沒宣誓的樞機宣誓遵守關於宗座出缺和教宗選舉的《主的普世羊群》宗座憲令。

九日紀念彌撒的日程

樞機團第二場會議確定了九日紀念彌撒將按照以下方式進行：

第二天：4月27日主日上午10點半在聖伯多祿大殿前的石階，參禮團體是梵蒂岡城國的職員和信友。主祭是聖座原任國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機。

第三天：4月28日週一下午5點在聖伯多祿大殿，參禮團體是羅馬教區。主禮為教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機。

第四天：4月29日週二下午5點在聖伯多祿大殿，參禮團體是羅馬宗座四大聖殿參議會。禮儀由梵蒂岡聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機主持。

第五天：4月30日週三下午5點在聖伯多祿大殿，僅限樞機參與。主祭是樞機團副團長桑德里（Leonardo Sandri）樞機。

第六天：5月1日週四下午5點在聖伯多祿大殿，參禮團體是聖座部會。主禮為羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Joseph Farrell）樞機。

第七天：5月2日週五下午5點在聖伯多祿大殿，參禮團體是東方教會。禮儀由聖座東方教會部原任部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）樞機主持。

第八天：5月3日週六下午5點在聖伯多祿大殿，參禮團體是各修會成員。主祭是聖座修會部原任副部長范達民（Ángel Fernández Artime）樞機。

第九天：5月4日主日下午5點在聖伯多祿大殿，僅限樞機參與。主禮是執事級樞機首席樞機曼貝蒂（Dominique Mamberti）樞機。

樞機團下一場會議於24日上午9點舉行。

在聖母大殿公念玫瑰經

聖座新聞室主任通知記者，從當天到26日週六為止，羅馬市中心聖母大殿每天晚上9點都會舉行公念玫瑰經的活動。週六晚上將在大殿內誦念玫瑰經，其餘的日子在大殿外進行。每晚帶領念經的人各不相同。

此外，從4月23日上午11點至晚上7點半為止，已有將近2萬人進入聖伯多祿大殿瞻仰教宗的遺容，向他致敬。如果有必要，即使過了午夜12點，大殿依然會開放，讓所有渴望向教宗道別的人都能夠進場。

最後，關於申請記者證的數據，聖座新聞室目前已經收到大約4千份的申請書，這幾天已有2200人持有記者證，其中包括記者和其他媒體工作人員。

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