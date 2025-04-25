教宗墓碑使用利古里亞的大理石：“祖輩的土地”

聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）樞機宣佈這一消息，深深感動了科戈爾諾（Cogorno）小鎮的全體居民。這座面朝大海的小鎮，正是教宗方濟各家族的發源地。這裡出產的板岩被稱為“平民之石”，溫潤且多用途，能夠與各種材料自然融合，經常被用來鋪設小路：這一特性，似乎也象徵了教宗牧職期間的風格。

（梵蒂岡新聞網）拉瓦尼亞（Lavagna）板岩，色澤如墨，開採自意大利西北部利古里亞大區的山坡礦場。板岩堅硬、質地緊密，但在技藝精湛的工匠手中，卻能柔和地展現其特性。正如利古里亞人的性情：外表剛毅，內心卻細膩易感。

聖座新聞室宣布：教宗方濟各的墓碑，採用源自利古里亞的石材，僅鐫刻“Franciscus”（方濟各）一名，並復刻了他胸前的善牧十字架。墓碑安置於聖母大殿側廊，位於保祿小堂（羅馬人民救援之母小堂）與斯福爾扎小堂（Cappella Sforza）之間，靠近聖方濟各祭台的位置。聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯樞機此前在電視訪談中透露，教宗方濟各生前曾表示希望用“祖輩故鄉的利古里亞石材”作為自己的長眠之所。

從科戈爾諾到布宜諾斯艾利斯

科戈爾諾副市長恩麗卡·索馬里瓦（Enrica Sommariva）表示，“我們一直知道他的根源”。科戈爾諾是一個人口剛過五千的小鎮，面朝拉瓦尼亞海域，眺望著波托菲諾（Portofino）半島。

1850年1月20日，味增爵·熱羅尼莫·西沃里（Vincenzo Girolamo Sivori）在蒂古利奧地區誕生。他就是教宗方濟各的外曾祖父。後來啓程前往布宜諾斯艾利斯，儘管於1882年英年早逝，卻有幸見到孫女雷吉娜·瑪利亞·西沃里（Regina Maria Sivori），也就是教宗方濟各的母親。如今，在科戈爾諾聖老楞佐堂附近的一幢典型的淡黃色房屋外，還留有一塊銘記西沃里的紀念牌。 685

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html