教宗在梵蒂岡接見傑梅利醫院大家庭：謝謝你們的優質服務

教宗方濟各於聖週在梵蒂岡接見了羅馬傑梅利綜合醫院、天主教聖心大學和梵蒂岡城國衛生局約70名人員，為他接受到的治療和照護表示感謝。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各4月16日上午11點前在梵蒂岡保祿六世大廳的側廳接見了大約70人，他們是羅馬傑梅利綜合醫院、意大利天主教聖心大學，以及梵蒂岡城國衛生局的高層和工作人員。教宗為了治療雙側肺炎，在傑梅利醫院住院38天，該醫院是聖心大學的附屬醫院。教宗對他們說：「謝謝你們在醫院的優質服務，你們要再接再厲！」

教宗坐著輪椅進入會客室，在場所有的人立即給予熱烈的掌聲，向教宗表達敬意。教宗對他們表達感激之情，說：「謝謝你們所做的一切。」接著，他轉向聖心大學校長貝卡莉（Elena Beccalli）女士，說：「謝謝您如此堅強。婦女發號施令時，事情總是順利進行。」教宗向眾人保證說：「我為你們祈禱，請你們也為我祈禱。」

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