教宗哀悼聖多明各坍塌事故的遇難者

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的唁電中，教宗對多米尼加共和國首都聖多明各"Jet Set"夜店坍塌事故的遇難者家屬表示關懷。根據最新估計，該事故已造成超過180人喪生，大約250人受傷。

（梵蒂岡新聞網）4月8日晚上，多米尼加共和國首都聖多明各的"Jet Set"夜店發生屋頂坍塌事故。據該國緊急行動中心的初步估計，事故已造成超過180人死亡，約250人受傷。教宗方濟各對這一悲劇深表痛心。

教宗在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄給多米尼加奧索里亞（Francisco Ozoria Acosta）總主教的唁電中，教宗“為亡者的永恆安息祈禱”，並向其家屬“致以最深切的哀悼”與“慰問”。聖父教宗祝願傷者“早日痊癒”，並鼓勵當前持續進行的援助和陪伴工作。最後，教宗祈求童貞聖母瑪利亞的轉禱，願她成為“希望的標記”。

主教們的團結與祈禱

對於此次坍塌事故，多米尼加主教團也表達了他們的團結關懷，並加入了為逝者祈禱的行列，主教團秘書長布爾戈斯（Faustino Burgos）主教為遇難者舉行了追思彌撒。在一份通過社交平臺發布的聲明中，主教們懇求天主賜予遇難者家屬慰藉，並祈禱傷者早日康復。與此同時，他們敦促政府當局和醫護人員繼續為受害者提供必要的照護，並呼籲民眾參與救援行動、為救護車讓道、積極獻血、傳播正式渠道的信息並為所有受此事故影響的人祈禱。

主教們在表達悲痛的同時，也強調了“持守希望”的重要性，並祈求天主啟發各機構以及公共和私人基礎設施的安全負責人，以切實保障設施內的人員安全。

多米尼加共和國總統阿比納德爾 (Luis Abinader)宣布，4月8日至10日全國哀悼三天。

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