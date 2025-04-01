教宗致函意大利教會大會：跟隨聖神激發的和諧做決定

教宗致函意大利教會第二屆同道偕行大會與會者，指出基督徒的喜樂源自於深知上主從不讓我們孤獨無助的信念。「我在住院時和此刻在恢復期也有這個經驗。」

（梵蒂岡新聞網）「基督徒的喜樂從來不是獨享的，卻始終是與眾人共同擁有的」。教宗方濟各致函問候意大利教會第二屆同道偕行大會，在信中如此表示。與會者們於3月31日至4月3日在梵蒂岡參加會議，主題為「但願喜樂圓滿」。經歷了從2021年展開的分辨過程和同道偕行旅途後，超過1千名與會者現在要對這段期間浮現的對各項提議進行投票。

真喜樂源於對上主的信心

教宗指出，真正的喜樂並非「輕易得來的歡愉，不來自於輕輕鬆鬆解決問題的方案，不是避免背負十字架」。相反地，真正的喜樂「源自於深知上主從不讓我們孤獨無助的信念」。

關於天主與我們同在的經驗，教宗分享了他之前「在住院時和此刻在恢復期」的體悟。

旅途中的子民

「基督徒的喜樂是在人生的各種境遇中都將自己托付給天主」。教宗重申這點，並強調這是上主所賜的「恩典」。這喜樂在日常生活的事件中並在分享中實現，它具有「遼闊的視野」和「款待的風格」。

此外，教宗也表示，「教會不是由多數人或少數人所組成的，而是由天主聖潔且忠信的子民所組成。天主子民在聖言和聖神的光照下行走於歷史中」。因此，教宗鼓勵與會者跟隨「聖神所激發的、有創造力的和諧」，「為意大利教會的未來」對各項提議進行投票。

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