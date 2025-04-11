教宗在聖伯多祿大殿庇護十世墓前祈禱，信友喜出望外

教宗方濟各出人意料地離開聖瑪爾大之家，現身於聖伯多祿大殿。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各4月10日週四中午出人意料地離開聖瑪爾大之家，來到聖伯多祿大殿內。繼教宗從醫院返回寓所養病以來，這是他第二次不預期地露面。6日主日、禧年病患慶典的彌撒結束時，教宗坐著輪椅出現在聖伯多祿廣場，向在場的兩萬名信眾表達問候。這次他停留在大殿內聖庇護十世教宗的墓前祈禱片刻，他時常表達與這位先教宗在精神上的深刻連結。

數百人聚集問候教宗

雖然教宗這次在聖伯多祿大殿內只停留了短暫的片刻，但他出現的消息迅速傳揚開來，信眾紛紛上前問候他。當時正在大殿內修復文物的工作人員，與教宗握手問好；孩子們一擁而上，接受教宗的降福。幾個在禧年期間前來羅馬的朝聖團，則是全團人員一起靠攏過來，以求看到教宗一眼。

降福與無聲的關愛之舉

聖伯多祿大殿詠禱司鐸迪帕爾馬（Valerio Di Palma）蒙席解釋道：「教宗從祈禱門進來，然後先到宗座祭台，最後是去聖庇護十世教宗的墓前祈禱。」教宗不發一語，卻以動作向聚集在他身邊的人傳達情感與關懷。不少人甚至排起隊伍，願能有機會靠近羅馬主教，他在養病這段時間很少在公眾面前露面。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html