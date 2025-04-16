教宗健康狀況改善，為聖週五拜苦路準備默想

聖座新聞室15日提供了有關教宗方濟各在靜養期的最新消息：他在運動、呼吸和聲音方面都有好轉，很少使用高流量氧氣設備，而且只有「為了治療」才用。教宗現在不需要吸氧的時間越來越長了。

（梵蒂岡新聞網）從運動、呼吸和聲音的角度來看，教宗方濟各的狀況有所好轉。教宗3月23日離開羅馬傑梅利綜合醫院，回到梵蒂岡聖瑪爾大之家養病後，聖座新聞室4月15日提供了有關他健康狀況的最新消息。教宗繼續處理公務，為今年聖週五的公拜苦路準備默想材料，內容將於4月18日週五中午12點公布。

會晤與治療

教宗在梵蒂岡寓所繼續與聖座的幾位神長進行「極為簡短」的會晤，持續做「運動和呼吸」方面的物理治療，也「練習運用聲音」。他偶爾「為了治療的目的」使用高流量氧氣設備，而且通常是在夜晚和有需要的時候才用。與此同時，他不必通過鼻管來吸取氧氣的時間，已經越來越長了。

聖週禮儀

此外，聖座新聞室也提供了有關聖週禮儀的進一步消息。聖週四上午的祝聖聖油彌撒將由聖座財產管理局榮休主席卡爾卡尼奧（Domenico Calcagno）樞機主持，聖週五的主受難日禮儀則由聖座東方教會部部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）樞機主禮。同一天晚上要在羅馬市中心鬥獸場帶領公拜苦路活動的是教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機。聖座新聞室強調，教宗方濟各親自委託樞機來主持禮儀。

至於教宗是否親自出席逾越節三日慶典的活動，目前還沒有指示。聖週四傍晚6點在聖伯多祿大殿舉行的主的晚餐彌撒將由聖伯多祿大殿總鐸、教宗梵蒂岡城國代理主教甘貝蒂（Mauro Gambettti）樞機主持。遷供聖體後在臨時祭台的朝拜聖體，將延續到晚上10點為止。

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