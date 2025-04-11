搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
La residenza di Papa Francesco «Domus Sanctae Marthae» nota anche come «Casa Santa Marta» La residenza di Papa Francesco «Domus Sanctae Marthae» nota anche come «Casa Santa Marta» 
教宗
简体

教宗長時間不使用氧氣設備，多次與聖座部會神長會晤

正值教宗方濟各在梵蒂岡寓所養病之際，聖座新聞室提供有關他健康狀況的最新消息：病況穩定且略有好轉，如同肺部聽診器所呈現的情況。這幾天教宗會見了聖座副國務卿佩納總主教、加拉格爾總主教、魯索總主教，以及多位聖座部會首長。在教宗的委託下，桑德里樞機將主持聖枝主日禮儀。目前尚未公布聖週禮儀的指示。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各繼續在聖瑪爾大之家養病，他的臨床狀況維持穩定，從運動和呼吸的角度來看逐漸有所好轉。這些是聖座新聞室4月11日就教宗的健康狀況提供的最新消息。教宗長時間沒有使用氧氣供應設備，他偶爾需要時從高流量氧氣設備中吸取氧氣，而且主要是為了「治療」才用。他4月9日與英國國王查爾斯和王后卡蜜拉舉行了大約20分鐘的會晤，期間沒有氧氣設備的輔助。他的血液化驗結果也很好，就連用肺部聽診器都聽得出好轉跡象。

與合作者們會晤

此外，教宗也繼續處理公務，閱讀文件，會見合作者們。聖座新聞室指出，過去幾天內，教宗會見了聖座副國務卿佩納總主教、聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教，以及負責聖座代表事務的秘書長魯索總主教。此外，還有聖座幾個部會的首長和神長。

在聖伯多祿大殿「散步」

教宗一直保持良好的精神狀態，這從他10日在聖伯多祿大殿內的「散步」可探知一二。關於這個驚喜的時刻，聖座新聞室解釋道：「教宗當時正在散步，他選擇延長散步路線，去大殿裡祈禱。」

聖週禮儀

目前尚未公布任何有關聖週禮儀的指示，也沒宣布教宗是否親自出席。教宗出席與否也取決於到時候的天氣狀況。無論如何，聖座新聞室確認，在教宗方濟各的委託下，桑德里樞機將於4月13日主持聖枝主日彌撒。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 Apr 11, 13:48

教宗日程
收聽播客
收聽播客
教宗清晨彌撒
教宗清晨彌撒
三鐘經
三鐘經
教宗公開接見
教宗公開接見
您對重大使命的貢獻 您對重大使命的貢獻