教宗長時間不使用氧氣設備，多次與聖座部會神長會晤

正值教宗方濟各在梵蒂岡寓所養病之際，聖座新聞室提供有關他健康狀況的最新消息：病況穩定且略有好轉，如同肺部聽診器所呈現的情況。這幾天教宗會見了聖座副國務卿佩納總主教、加拉格爾總主教、魯索總主教，以及多位聖座部會首長。在教宗的委託下，桑德里樞機將主持聖枝主日禮儀。目前尚未公布聖週禮儀的指示。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各繼續在聖瑪爾大之家養病，他的臨床狀況維持穩定，從運動和呼吸的角度來看逐漸有所好轉。這些是聖座新聞室4月11日就教宗的健康狀況提供的最新消息。教宗長時間沒有使用氧氣供應設備，他偶爾需要時從高流量氧氣設備中吸取氧氣，而且主要是為了「治療」才用。他4月9日與英國國王查爾斯和王后卡蜜拉舉行了大約20分鐘的會晤，期間沒有氧氣設備的輔助。他的血液化驗結果也很好，就連用肺部聽診器都聽得出好轉跡象。

與合作者們會晤

此外，教宗也繼續處理公務，閱讀文件，會見合作者們。聖座新聞室指出，過去幾天內，教宗會見了聖座副國務卿佩納總主教、聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教，以及負責聖座代表事務的秘書長魯索總主教。此外，還有聖座幾個部會的首長和神長。

在聖伯多祿大殿「散步」

教宗一直保持良好的精神狀態，這從他10日在聖伯多祿大殿內的「散步」可探知一二。關於這個驚喜的時刻，聖座新聞室解釋道：「教宗當時正在散步，他選擇延長散步路線，去大殿裡祈禱。」

聖週禮儀

目前尚未公布任何有關聖週禮儀的指示，也沒宣布教宗是否親自出席。教宗出席與否也取決於到時候的天氣狀況。無論如何，聖座新聞室確認，在教宗方濟各的委託下，桑德里樞機將於4月13日主持聖枝主日彌撒。

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